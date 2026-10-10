Sábado pasado por agua en La Plata: pronostican lloviznas durante toda la jornada

La Plata tendrá un sábado gris, con tiempo fresco y lloviznas aisladas durante la jornada, según el pronóstico meteorológico. Las condiciones estarán acompañadas por abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados.

De esta manera, se espera un día con pocas variaciones en las condiciones del tiempo, en el que la humedad y las precipitaciones débiles serán protagonistas. El panorama podría complicar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda salir con abrigo y tener a mano un paraguas.

Cómo estará el tiempo el domingo en La Plata

Para el domingo, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, fresca y húmeda. Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 17 grados, con vientos moderados del sector sudeste.

Así, el fin de semana cerrará con condiciones típicamente otoñales, cielo cubierto y temperaturas moderadas, sin un cambio significativo en el panorama meteorológico de la región.