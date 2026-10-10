Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Sábado pasado por agua en La Plata: pronostican lloviznas durante toda la jornada

El fin de semana estará marcado por el tiempo fresco, la humedad y la nubosidad en la ciudad. Para este sábado se esperan lloviznas aisladas y una temperatura máxima de 16 grados, mientras que el domingo continuará el cielo mayormente nublado.

Por Redacción

La Plata tendrá un sábado gris, con tiempo fresco y lloviznas aisladas durante la jornada, según el pronóstico meteorológico. Las condiciones estarán acompañadas por abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados.

De esta manera, se espera un día con pocas variaciones en las condiciones del tiempo, en el que la humedad y las precipitaciones débiles serán protagonistas. El panorama podría complicar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda salir con abrigo y tener a mano un paraguas.

Cómo estará el tiempo el domingo en La Plata

Para el domingo, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, fresca y húmeda. Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 17 grados, con vientos moderados del sector sudeste.

Así, el fin de semana cerrará con condiciones típicamente otoñales, cielo cubierto y temperaturas moderadas, sin un cambio significativo en el panorama meteorológico de la región.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?