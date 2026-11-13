Salud en el barrio: una gran convocatoria en Villa Lenci abrió un ambicioso plan sanitario

La respuesta de los vecinos superó todas las expectativas y puso de manifiesto el interés por conocer y cuidar su salud. En el Club de Fomento Villa Lenci, de Altos de San Lorenzo, 120 niños y jóvenes y 40 adultos pasaron por distintas postas sanitarias en una jornada que marcó el inicio de un ambicioso plan: relevar la situación de salud de los jóvenes y los grupos familiares vinculados a la institución.

El encuentro, desarrollado en el predio de 21 y 78 bajo el lema “Salud a la cancha”, tuvo un alcance que fue más allá de los controles de una jornada. Constituyó el primer paso de una iniciativa de las facultades de Ciencias Médicas y de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, que cuenta con la financiación de la Fundación Florencio Pérez y será ejecutada por estudiantes de ambas unidades académicas.

La participación de 160 personas mostró el valor de acercar la atención sanitaria a los espacios que forman parte de la vida cotidiana de un barrio. Esta vez, el club fue también el lugar donde chicos, jóvenes y adultos pudieron conocer distintos aspectos de su estado de salud y revisar sus antecedentes médicos.

Para organizar la atención se instalaron cuatro gazebos. El recorrido comenzaba con el registro de la historia clínica de cada participante y continuaba con diferentes exámenes. Las postas incluyeron mediciones de peso y talla, pruebas de agudeza visual, toma de tensión arterial, audiometrías, auscultación, controles odontológicos y electrocardiogramas.

También se revisaron los esquemas de vacunación. Según la información aportada sobre la jornada, la mayoría de los integrantes del club evaluados carecía de la totalidad de las vacunas correspondientes, una situación que puso de relieve la importancia de estos relevamientos para identificar necesidades de atención y prevención.

El plan prevé la participación de alrededor de 60 universitarios, que trabajarán para conocer la situación sanitaria y detectar posibles consumos problemáticos y adicciones entre jóvenes y adultos. El relevamiento abarcará a los grupos familiares de la barriada, con una mirada que busca extenderse más allá de quienes participan de actividades deportivas.

Servicio de cercanía

La articulación entre facultades, una institución barrial y una fundación permite reunir conocimientos, recursos y cercanía con la comunidad. En ese vínculo reside uno de los principales valores de la propuesta: llevar los controles al lugar donde los vecinos se encuentran, hacen deporte y construyen sus relaciones cotidianas.

Para los estudiantes, además, el trabajo representa una oportunidad de formación en contacto directo con la realidad de las familias. Conocer sus antecedentes, escuchar sus consultas y participar de los exámenes permite vincular los conocimientos adquiridos en las aulas con necesidades concretas del barrio. Esa presencia universitaria cobra especial relevancia en un proyecto que contempla a cada persona dentro de su entorno familiar y comunitario. El relevamiento podrá aportar así una base de información para reconocer cuáles son las principales necesidades sanitarias de quienes integran el club.

La convocatoria de esta primera jornada dejó una señal clara sobre la relevancia de sostener ese trabajo. Detrás de cada una de las 160 personas examinadas hubo una oportunidad para conocer su estado de salud, detectar necesidades y acercar herramientas de cuidado. En Villa Lenci, la cancha fue también un punto de partida para la prevención.