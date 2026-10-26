Salud mental y clínicas: crece la demanda de internaciones

La demanda de internaciones por problemas de salud mental plantea un desafío creciente para las clínicas privadas de La Plata. A las dificultades para dar respuesta a las patologías psiquiátricas se suma el envejecimiento de la población, que lleva a que más adultos mayores con deterioro cognitivo permanezcan internados durante períodos prolongados en establecimientos que no están preparados para brindar cuidados de larga estadía.

El escenario fue descrito por Guillermo Salas, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Acliba), y Néstor Porras, presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba). Ambos señalaron que las instituciones enfrentan una presión creciente sobre su capacidad de atención, aunque distinguieron entre las necesidades de internación psiquiátrica y las de pacientes que requieren asistencia clínica por enfermedades asociadas a la edad.

“Los pacientes adultos mayores con patologías cognitivas que hacen a la salud mental van aumentando”, advirtió Salas. Según explicó, las clínicas generales reciben cada vez más personas con enfermedades que requieren tratamientos de sostén, pero cuya evolución no necesariamente permite revertir el deterioro. La dificultad aparece cuando esas internaciones se prolongan y no hay establecimientos adecuados a los cuales trasladar a los pacientes.

Por dar un ejemplo, en una clínica de la Ciudad que cuenta con un total de 150 camas, entre el 10 y el 12 por ciento está ocupado por pacientes con patologías cognitivas que permanecen internados durante períodos prolongados. Se trata de una proporción que, de acuerdo con el dirigente, representa una dificultad para la organización de los servicios y la disponibilidad de camas destinadas a otras necesidades.

Las clínicas privadas no cuentan, en general, con centros propios de larga estadía para atender este tipo de situaciones. Por eso, explicó Salas, resulta difícil encontrar instituciones especializadas que puedan recibir a los pacientes una vez superada la etapa que requiere atención clínica.

Camas ocupadas

La situación se inscribe en un sistema sanitario que también debe responder a una mayor utilización de los servicios por parte de una población que vive más años. Salas señaló que las clínicas trabajan con una demanda elevada y que las unidades de terapia intensiva registran niveles de ocupación superiores al 70 por ciento. A ese panorama se agregan la falta de profesionales y las limitaciones del espacio físico.

El presidente de Acliba aclaró que, por el momento, no existe una falta generalizada de camas de clínica médica, aunque advirtió que pueden producirse picos de sobredemanda. El problema, sostuvo, es la presión sostenida sobre los recursos disponibles y la dificultad para derivar a quienes necesitan cuidados prolongados.

En ese contexto, las internaciones por motivos de salud mental se relacionan con un problema más amplio: la necesidad de articular distintos niveles de atención. Una persona con deterioro cognitivo puede requerir asistencia médica por otras enfermedades, pero también cuidados continuos que exceden las posibilidades de una clínica general.

Porras coincidió en que la longevidad modifica las necesidades de internación. “Tenemos pacientes que, por motivos familiares, quedan dentro de las instituciones ocupando una cama que debería utilizar alguien con una patología aguda”, explicó.

El titular de Fecliba señaló que las clínicas generales reciben personas con problemas de salud mental que, al mismo tiempo, presentan enfermedades que necesitan atención clínica. En esos casos, la institución trata la patología que corresponde a su nivel de complejidad y procura mantener el contacto con el equipo o el establecimiento que derivó al paciente.

Clínicas psiquiátricas

La situación tiene otra dimensión en los establecimientos especializados. Porras indicó que “las clínicas psiquiátricas están abarrotadas. No dan abasto”.

El dirigente también vinculó el aumento de la demanda con el crecimiento de las problemáticas psicológicas y de los diagnósticos relacionados con la salud mental después de la pandemia, aunque no se brindaron cifras para cuantificar esa evolución.

El ingreso de un paciente puede producirse mediante el traslado de un servicio de emergencias o a partir de una consulta espontánea en la guardia de un sanatorio. En este último caso, explicó Porras, es el médico quien evalúa el cuadro y determina si requiere internación. La decisión depende de la situación clínica y de que la institución tenga capacidad para atenderla.

Para Salas, el crecimiento de las necesidades de atención no puede abordarse únicamente desde las clínicas. El dirigente planteó la necesidad de involucrar a los distintos actores del sistema y fortalecer la prevención, en particular frente a enfermedades y condiciones que pueden agravarse con el paso de los años. El desafío es encontrar una respuesta adecuada para cada paciente: desde la atención psiquiátrica especializada hasta el tratamiento de enfermedades clínicas y los cuidados prolongados que necesitan algunos adultos mayores.