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Piden los vecinos

San Carlos: los frentistas limpiaron por su cuenta una boca de tormenta

Tras reiterados reclamos sin solución, en la esquina de 138 y 40, los moradores dedicaron horas de trabajo para desobstruir el desagüe ellos mismos.

Por Redacción

Un grupo de frentistas del barrio platense de San Carlos llevó a cabo una jornada de trabajo comunitario autogestionado en la intersección de las calles 138 y 40. La medida fue tomada ante el peligro inminente de anegamientos en la zona. Según explicaron los propios frentistas, el deterioro del lugar y la falta de mantenimiento hidráulico los obligó a intervenir directamente para evitar mayores complicaciones durante los días de lluvia.

Ante la falta de respuestas concretas, la comunidad decidió tomar herramientas y resolver el problema por sus propios medios. "Hoy nos pusimos a limpiarla nosotros, nos llevó muchas horas y mucho esfuerzo. Pero lo logramos", concluyeron al finalizar la dura tarea que dejó al descubierto la ineficiencia en el mantenimiento del drenaje urbano del barrio.

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