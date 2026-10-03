Se acercan chaparrones y tormentas a La Plata: cómo sigue el tiempo este sábado

El Municipio advirtió que una nueva tanda de precipitaciones afectará a la ciudad durante las primeras horas de este sábado. Según el informe oficial, las lluvias se esperan entre las 6.30 y las 9, con acumulados estimados de entre 10 y 15 milímetros.

La jornada de este sábado comenzó con un alerta por lluvias en La Plata. De acuerdo con el informe oficial difundido por el Municipio a las 7:40, se aproxima una nueva tanda de chaparrones y tormentas intermitentes que afectará a la ciudad durante las primeras horas de la mañana.

Según el reporte, las precipitaciones podrían registrarse entre las 6.30 y las 9, con acumulados estimados de entre 10 y 15 milímetros. "Se registran lluvias moderadas en La Plata, continuarán durante la mañana con algunas tormentas aisladas. Las condiciones tenderán a mejorar a partir del mediodía", expresaron en un breve comunicado a la prensa.

El fenómeno podría generar períodos de lluvia de variada intensidad durante esa franja horaria, por lo que se recomienda a los vecinos circular con precaución, especialmente durante los desplazamientos de las primeras horas del día.

Desde el Municipio seguirán de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas en La Plata, en una mañana que estará marcada por la inestabilidad.

Por último, para mañana domingo, el tiempo estará algo a parcial nublado, frío a templado. Vientos leves del sur. La mínima será de 8°C y la máxima 20°C.