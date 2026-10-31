Se celebra el Día del Profesional Universitario

En el Día del Profesional Universitario, que se conmemora este sábado 31 de octubre en la Provincia de Buenos Aires, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias bonaerense (Fepuba) realizó una declaración pública “en defensa de las entidades de representación, al tiempo de expresar la necesidad de fortalecer la universidad pública en un contexto económico y social con desafíos.

La entidad expresó que el contexto económico afecta los ingresos y las condiciones laborales de numerosos profesionales. También, reconoció a quienes ponen sus conocimientos y vocación de servicio a disposición de la sociedad, aun en circunstancias complejas.

Fepuba destacó que los colegios no solo defienden los derechos e intereses de sus matriculados y matriculadas, sino que también “velan por el correcto ejercicio de cada profesión, promueven la capacitación continua y contribuyen a garantizar prácticas responsables y de calidad en beneficio de la sociedad”.

La Federación consideró que la formación universitaria y el ejercicio profesional son pilares para el desarrollo y la igualdad de oportunidades. El comunicado de la entidad cerró con un llamado al diálogo y al trabajo conjunto para jerarquizar las profesiones y defender el conocimiento.