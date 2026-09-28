Se celebra este lunes el Día del Empleado de Comercio: qué alcance tiene en La Plata

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) recordó que este lunes se celebra el Día del Empleado de Comercio 2026 y en ese marco se aguardaba la dinámica que mantendrán los distintos rubros comerciales en La Plata a lo largo de la presente jornada.

Cada año dicha celebración se realiza el 26 de septiembre conforme a la Ley 26.541. Sin embargo esta ocasión las partes signatarias del CCT 130/75 acordaron su traslado a este lunes 28 de septiembre.

Por otra parte, la CAC destaca que este festejo en nada afecta la apertura de los establecimientos cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada.

Según la disposición, este lunes los empleados mercantiles convencionados dentro del mencionado Convenio Colectivo tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales.

Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%, se indicó.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará (no afecta presentismo, ni se aplican descuentos). Por ello, en materia de salario se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

La CAC recordó que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75) la posición a adoptar al respecto.