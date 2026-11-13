El Hipódromo de La Plata se prepara para una nueva edición del Gran Premio Internacional Dardo Rocha, que se correrá el próximo jueves 19 de noviembre como parte de los festejos por el aniversario de la Ciudad. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y combinará la actividad hípica con propuestas gastronómicas, música en vivo y novedades vinculadas al patrimonio del tradicional predio platense.

El programa comenzará a las 13 y contará con un total de 16 carreras, que repartirán más de $750 millones en premios. Entre las competencias principales figuran el Clásico Ciudad de La Plata (G2), previsto para las 15.30; el Clásico Marcos Levalle (G2), a las 16.40; y el Clásico Joaquín V. González (G2), que se disputará a las 17.50.

El momento central llegará a las 19.10, con el Gran Premio Internacional Dardo Rocha, que tendrá una bolsa de premios de $304 millones. El caballo ganador recibirá $160 millones y, además, estrenará una nueva estatuilla que se incorporará a la premiación de la competencia.

La pieza fue seleccionada a través de un Concurso Provincial de Ideas Escultóricas impulsado en conjunto con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La convocatoria reunió a artistas y diseñadores con el objetivo de crear una obra que represente la identidad del Hipódromo y se convierta en el galardón de la tradicional prueba.

Gastronomía, música y un recorrido histórico

Más allá de las carreras, desde las 15 el público podrá recorrer un patio gastronómico con emprendimientos platenses. La propuesta incluirá sabores tradicionales, como empanadas y platos al fogón, además de bebidas de marcas locales como Miraflores, Run Run, Interferencia, Nápoles y Pocofloro.

La música también tendrá su lugar durante la tarde, con DJ en vivo que acompañarán el desarrollo de las actividades.

Otra de las novedades será la inauguración de un nuevo sector en la tribuna oficial, diseñado para que los visitantes puedan realizar un recorrido por la historia del Hipódromo de La Plata. El espacio permitirá conocer distintos hitos, parte de su patrimonio y la trayectoria de uno de los escenarios más tradicionales de la ciudad.

De esta manera, el Hipódromo volverá a sumarse a los festejos por un nuevo aniversario de La Plata con una propuesta que buscará convocar tanto a los aficionados al turf como a vecinos y visitantes.