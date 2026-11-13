Se creó en La Plata una federación nacional de cajas profesionales

La Plata fue escenario este viernes de la creación de la Federación Argentina de Cajas Profesionales (FACAP), una nueva entidad que reúne a organizaciones previsionales de distintos puntos del país y que, según se informó durante su presentación, representa a más de 253 mil afiliados y beneficiarios.

El lanzamiento se realizó en el Hotel Gran Brizo y contó con la participación presencial de más de 60 personas, además de otras 30 que siguieron la actividad de manera virtual. También estuvieron representadas alrededor de 20 cajas profesionales del interior del país.

La iniciativa surgió a partir del trabajo de las entidades bonaerenses y apunta a generar un ámbito nacional de intercambio y coordinación. Entre sus objetivos se encuentran compartir experiencias, elaborar propuestas y abordar en conjunto las problemáticas que atraviesan los sistemas previsionales profesionales.

Uno de los impulsores de la Federación es Héctor Sainz, presidente de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires y secretario general de la Coordinadora de Cajas Profesionales bonaerenses. Durante la presentación, explicó que la propuesta busca integrar a las distintas entidades sin generar espacios de confrontación.

Entre los temas abordados durante la jornada estuvieron los cambios demográficos, la disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, factores que plantean nuevos desafíos para el financiamiento y la sustentabilidad de los sistemas jubilatorios.

También se analizaron las transformaciones en las modalidades de trabajo profesional y la necesidad de proyectar alternativas que permitan garantizar las prestaciones a futuro. En ese marco, participó la presidenta del Instituto de Previsión Social bonaerense, Marina Moretti.

Otro de los puntos de debate estuvo relacionado con el alcance de las competencias provinciales sobre los sistemas previsionales y la participación de las cajas en los debates legislativos que puedan afectar su funcionamiento. Sainz sostuvo que es necesario que las entidades sean consultadas antes de avanzar con iniciativas vinculadas al sector.

La Federación quedó abierta a la incorporación de organizaciones de otras provincias. Su estructura y modalidad de funcionamiento comenzarán a definirse durante el próximo año, con la intención de consolidar un espacio de trabajo conjunto entre las distintas cajas profesionales.

Del encuentro participaron dirigentes de entidades previsionales bonaerenses y de otras provincias, autoridades institucionales y legisladores. Entre ellos estuvieron representantes de las cajas de Médicos y Odontólogos de la Provincia, además de autoridades del IPS.