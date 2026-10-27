Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números publicados hoy martes 27 de octubre

Se define hoy el Súper Cartonazo que esta semana se juega por $1.000.000. Este martes se publicó la última tanda de números para controlar: si hay ganador o ganadores, se llevarán el premio, si queda vacante se duplicará el monto.

Los números de este martes 27 de octubre:

Una nueva millonaria

Gabriela Fernanda Alonso fue la última ganadora y se acercó a las oficinas del diario para verificar su tarjeta y acreditar el premio de $6.000.000, que hasta ese momento no tenía otro ganador confirmado. La validación se realizó al mediodía, luego de que presentara el cupón. El pozo creció durante las últimas semanas porque la jugada había quedado vacante. Según las reglas, cuando nadie completa el cartón, se suma otro millón de pesos al premio siguiente. Esta vez, la lectora logró acertar todos los números y quedó, por ahora, como la única lectora que se adjudicaba el monto total.

“Jugué siempre al Súper Cartonazo, desde que salió. Primero empecé jugando con mi mamá y luego seguí yo. Es un clásico de la Ciudad”, contó. “Son muchos años jugando y esta vez pude acertar todos los números”, agregó. En cuanto al premio, constituido en un pozo acumulado, expresó que “voy a pagar deudas y a reponer mi celular que se me dañó hace unos días”. “Seguramente, además, nos daremos algún gustito. Lo aprovecharé bien junto a mi pareja y mi madre”, comentó la mujer de 55 años.

A su vez, contó que vive acompañada por su pareja y su madre. También explicó que ella es empleada en la parte de crédito. “Hace mucho que leemos el Diario y hace años que venimos participando”.

Lo cierto es que desde el jueves todo empezó de nuevo. Tras la entrega del nuevo cartón, los lectores controlan los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

El Súper Cartonazo se juega con una tarjeta que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Los participantes deben cotejar sus 15 números con los publicados entre el viernes y el martes, en el diario y en el sitio web. Si más de una persona completa el cartón, el premio se reparte en partes iguales. Para acreditarlo, hay que llamar al 412-0101 y presentar DNI y tarjeta en Diagonal 80 Nº 815. Su premio puso fin a la espera y alegró a esta lectora constante del juego.