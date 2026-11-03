Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números que salieron hoy 3 de noviembre en EL DIA

El Súper Cartonazo de EL DIA de $2.000.000 se define este martes. Es por eso que hay grandes ilusiones por la resolución de la nueva ronda que finaliza hoy luego de que la semana pasada quedara vacante el premio y se engrosara en un millón .

LOS NÚMEROS DE ESTE MARTES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2026:

Cómo jugar al Cartonazo

Una vez que tengan el nuevo cartón, los lectores deberán controlar los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

Si hay más de una persona que haya completado el cartón con los 15 aciertos, el pozo se repartirá en partes iguales, de acuerdo con las condiciones del juego. Para acreditar el premio, quien gana debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815.