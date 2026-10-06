Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy martes 6 de octubre

El Súper Cartonazo de EL DIA se define hoy, por lo que el pozo que alcanza los $4.000.000 puede tener dueño o bien quedar vacante para que se sume otro millón en la próxima ronda, que comenzará el jueves con la entrega de la nueva tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario.

Los números de este martes 6 de octubre del 2026:

Cómo jugar al Cartonazo

Participar es simple y accesible para todos los lectores. Cada jueves, junto con la edición impresa del diario, se entrega una nueva tarjeta con 15 números distribuidos entre el 00 y el 89.

A partir del viernes y hasta el martes siguiente, se publican diariamente, tanto en las páginas del diario como en eldia.com las distintas tandas de números que los participantes deben cotejar con su tarjeta.

El mecanismo de acumulación es uno de los grandes atractivos: cuando una ronda no tiene un ganador con el cartón lleno antes del límite estipulado de los martes por la tarde, el pozo no se pierde, sino que se suma al siguiente sorteo.

Quien logre reunir los 15 aciertos deberá comunicarse el martes al 412-0101 para informar que resultó ganador. Además, tendrá que presentarse con su DNI y la tarjeta ganadora en Diagonal 80 N° 815, donde se realizará la correspondiente verificación de los datos y se constatará la validez de la tarjeta.