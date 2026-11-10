Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este martes 10 de noviembre

Este martes se define el Súper Cartonazo de EL DIA que, tras quedar vacante, se juega por un pozo de $3.000.000. Luego de que ningún participante lograra completar los 15 aciertos necesarios para quedarse con el premio, el monto continúa creciendo y renueva las expectativas de los lectores que participan semana a semana.

Es por eso que tras la entrega de la nueva tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA, desde el viernes y hasta hoy se publican las tandas de números para controlar.

LOS NÚMEROS DE HOY MARTES 10 DE NOVIEMBRE:

Cómo jugar al Cartonazo

La mecánica del juego mantiene una fórmula sencilla: cada jueves se entrega gratis un nuevo cartón junto con el ejemplar impreso. La tarjeta contiene 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, los lectores deberán controlar los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente.

El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada. El pozo crece cuando la ronda termina sin que aparezca una tarjeta ganadora tal como ocurrió esta semana. Quienes logren completar los 15 aciertos deberán comunicarse al 412-0101 y presentarse con el cupón correspondiente y el DNI en la redacción de EL DIA, ubicada en diagonal 80 Nº 815.

Este procedimiento permite verificar los datos y confirmar la validez de la tarjeta ganadora. En caso de que más de un participante consiga completar los 15 números, el premio se dividirá en partes iguales entre los ganadores, de acuerdo con las reglas del juego.

Así, con un pozo de $3.000.000, el Súper Cartonazo vuelve a poner en juego una nueva oportunidad para los lectores del diario.