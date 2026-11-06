Se definen las elecciones estudiantiles en la UNLP

Con todo el color y la tensión de cada noviembre, se definen hoy las elecciones estudiantiles en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde desde el miércoles los alumnos eligen entre un abanico de 105 listas a sus representantes para la conducción de los Centros. Además, en cada unidad académica se ponen en juego cinco bancas para los Consejos Directivos y una para el Consejo Superior de la UNLP.

En la previa, los escenarios de mayor disputa se anticipaban en Veterinaria y Económicas, donde la conducción estudiantil está en manos de Franja Morada (FM).

En Veterinaria el escenario hasta ayer era incierto. El año pasado, el reformismo logró conservar allí el Centro por apenas 22 votos frente a la alianza Juntos por Vete que encabeza la agrupación La Pinto (referenciada con el sector de la Juventud Universitaria Peronista-JUP que lidera Marcel Aguilera), que fue la que obtuvo la mayoría del claustro. A esta hora, el escenario allí es imprevisible.

También fue peleado el escrutinio pasado en Económicas, donde la Franja retuvo el Centro y el claustro, pero la minoría del Muece (La Mella/Patria Grande, de Juan Grabois) avanzó hasta quedar a poco más de 100 votos de alcanzar la mayoría en el Consejo Directivo.

Además de esas dos facultades, FM tiene a su cargo los Centros de Informática, Derecho, Exactas, el Observatorio, Ingeniería, Arquitectura y Agronomía. Es decir que reúne 9 de las 17 facultades.

El resto se reparte entre las distintas expresiones del peronismo e independientes.

Dentro de ese espectro sobresale la JUP, un armado heterogéneo en el que conviven distintos espacios vinculados al funcionario municipal Guillermo “Nano” Cara; Marcel Aguilera, Jerónimo Guerrero Iraola y Sancho Sanguinetti, entre otros referentes.

El año pasado, aunque Franja Morada retuvo 9 facultades, fue superada por la JUP en cantidad de votos totales. Esto se explica porque el peronismo universitario ligado a Cara concentra la mayoría del claustro y la conducción en facultades numerosas como Medicina (a través de la agrupación Remediar) y Humanidades, por medio de La Jauretche, que además dio el batacazo en Psicología y desbancó de allí a FM, que se repartió la minoría con un frente liderado por el Miles (afín al peronismo).

Por fuera de la JUP, el peronismo conduce en Periodismo, a través de la Walsh; Artes, con Cronopios-Patria Grande;, Trabajo Social, con Miles; y Naturales, donde lidera el Frente Natural, al que se suele vincular con el kirchnerismo.

Un caso aparte es Odontología, donde los independientes del MOI hace años conservan el claustro y el Centro.

Del total de 105 listas en disputa (que este diario publicó en la edición del lunes), surge que Franja Morada tiene presencia en 15 de las 17 facultades (no lo hará en Trabajo Social ni en Odontología). En tanto que el peronismo y la izquierda, divididos y con distintos nombres, aparecen en prácticamente todas las unidades académicas.

Al igual que el peronismo, la izquierda compite dispersa en diferentes agrupaciones. El PTS lo hace a través de expresiones como En Clave Roja y otras identificadas con el trotskismo, mientras que el Partido Comunista Revolucionario (PCR) compite con Unite en distintas facultades, pero solo tiene las minorías de Ingeniería y Humanidades. A ellas se suman organizaciones independientes y espacios que no responden a una misma estructura.

La Libertad Avanza, por su parte, vuelve a probar suerte a través de Universitarios por la Libertad Avanza (ULLA), con en Derecho, Económicas, Ingeniería e Informática. Se trata de una construcción referenciada en el armador bonaerense Sebastián Pareja y que llega a esta elección con el desafío de superar la magra performance del año pasado.