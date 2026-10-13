Se extiende el pronóstico de lluvias en La Plata: ¿hasta cuándo?

La Plata amaneció este martes bajo lloviznas intermitentes mientras el sol pujaba por mostrarse al menos en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los nubarrones grises tenderán a prevalecer y amenazarán además con lluvias aisladas no sólo hoy sino hasta el viernes. En este marco, no se avizoran días con sol en el reporte extendido del organismo oficial que brinda información del tiempo de aquí a los próximos siete días.

Según las previsiones, el martes se presentará con lloviznas matinales y nocturnas, mientras que el resto de la jornada permanecerá bajo probabilidad de lluvias aisladas, con porcentajes de que así suceda en el orden del 40% al 70%. Asimismo, se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora y temperatura mínima de 11°C y máxima de 16°C.

La inestabilidad de acentuaría mañana ya que se esperan lluvias y lloviznas de manera continuada, vientos de hasta 22 kilómetros por hora y temperaturas que se ubicarán entre 12°C y 17C°. Este panorama de precipitaciones tenues persistirá los días jueves y viernes, aunque con un porcentaje más bajo, del 10% al 40%. Lo mismo ocurrirá con las marcas térmicas templadas, que llegaron para quedarse en esta época del año.

El fin de semana también se presentaría con cielo nublado. Recién el domingo por la mañana podrían observarse algunos rayos de sol. Por la tarde volvería a nublarse y para el lunes las condiciones del tiempo no se modificarían.

Bloqueo atmosférico en la Región

La primavera avanza, pero el sol sigue sin aparecer de manera sostenida en La Plata. Las jornadas con cielo cubierto, humedad y lluvias intermitentes se repiten y detrás de este escenario hay un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo atmosférico, que altera la circulación habitual de los sistemas de presión y dificulta los cambios en las condiciones del tiempo.

El meteorólogo Mauricio Saldivar explicó que la persistencia de la nubosidad y las precipitaciones responde a un sistema de altas presiones sobre el Atlántico Sur, combinado con áreas de baja presión frente al Río de la Plata. Esta configuración dificulta el avance habitual de los frentes y favorece la llegada de aire húmedo desde el este hacia el continente.

La combinación con zonas de bajas presiones en niveles medios de la atmósfera contribuye a sostener las condiciones de cielo cubierto y lluvias intermitentes. De esta manera, la nubosidad puede mantenerse durante varios días, con mejorías temporarias pero sin una apertura definitiva del cielo.

Un bloqueo atmosférico es una configuración de circulación que dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos. En este caso, la disposición de las áreas de alta y baja presión favorece la persistencia de los vientos del sector este, que transportan humedad desde el océano hacia la región.

Cuando esa humedad se mantiene disponible en la atmósfera, aumentan las condiciones para la formación de nubes bajas y precipitaciones. El resultado es una sucesión de jornadas grises, con períodos de lluvia y algunas mejoras que no necesariamente anticipan un cambio duradero.

El especialista aclaró que este fenómeno no depende directamente de El Niño. Si bien ese patrón climático puede favorecer escenarios más húmedos, el bloqueo responde a una dinámica de circulación atmosférica que también puede producirse sin su presencia.