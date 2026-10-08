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La Región

Se incendió la casilla de la rambla de 31 y 51 en La Plata por un cortocircuito eléctrico

Por Redacción

Un importante despliegue de seguridad y emergencia se registró durante la noche en la zona de Avenida 31 y 51, luego de que se desencadenara un principio de incendio en la histórica casilla que funciona como una cámara transformadora de Edelap ubicada sobre la rambla central de La Plata.

Las imágenes captadas en el lugar muestran el despliegue de móviles de la Patrulla Municipal de La Plata e intervención de los bomberos para ordenar el tránsito y perimetrar la zona debido a la densa nube de humo que afectaba la visibilidad sobre la avenida.

En el video grabado por testigos que circulaban por el lugar se observa el trabajo preventivo de los agentes municipales e integrantes de las fuerzas de seguridad, mientras dotaciones de bomberos se abocaron a contener las llamas y evitar que el fuego afectara la totalidad de la estructura alpina.

Asimismo, se reportó un cortocircuito en la cámara transformadora de Edelap que incidió en el comienzo del incendio que fue apagado por los bomberos. De todas maneras, tampoco se informaron heridos de gravedad por el incendio.

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