En vísperas de las fiestas de fin de año, la Municipalidad de La Plata y los paseos de compras platenses lanzaron el Concurso de Vidrieras Navideñas, una propuesta que invita a los comercios a decorar sus locales y a los vecinos a elegir sus vidrieras favoritas. La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, busca incentivar las compras de cercanía, embellecer los corredores comerciales y promover la creatividad.

El certamen contará con una primera instancia de votación popular en cada zona comercial y una gran final en la que un jurado especializado elegirá la mejor vidriera navideña de la capital bonaerense.

INSCRIPCIÓN Y VOTACIÓN

Tanto la inscripción de los comercios como la votación de los vecinos se realizarán a través del sitio web oficial vidrieras.laplata.gob.ar. Del 1 al 11 de diciembre, los comerciantes deberán registrar sus datos, indicar el centro comercial al que pertenecen y cargar una foto de su vidriera decorada. Al anotarse, recibirán un distintivo con código QR para exhibir en la vidriera, que deberá permanecer montada e iluminada del 8 al 21 de diciembre.

Por su parte, la votación del público se desarrollará del 12 al 18 de diciembre. Los vecinos podrán elegir su vidriera favorita en cada paseo comercial, con la posibilidad de emitir un voto por zona, y las propuesta más votada de cada centro pasará a la gran final.

Además de acceder a la galería virtual, quienes recorran los paseos podrán votar escaneando los códigos QR exhibidos en los locales adheridos. Los votos emitidos de manera presencial tendrán un valor mayor que los realizados desde la web.

La gran final será el 20 de diciembre, cuando los ganadores de cada centro competirán por el título de Mejor Vidriera de La Plata. En esta instancia, el jurado definirá primer, segundo y tercer puesto y los anunciará en una ceremonia en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Además, quienes hayan participado de la votación podrán acceder a distintos sorteos.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

El concurso combina el voto de los ciudadanos, que elegirán la mejor vidriera de cada centro comercial, con la evaluación de un jurado especializado, que definirá la mejor vidriera entre los finalistas. El tribunal evaluador estará integrado por representantes de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, la Jefatura de Gabinete del Municipio, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Católica de La Plata (UCALP), la Universidad del Este (UDE) y los centros comerciales participantes.

Tanto el jurado como los vecinos evaluarán las propuestas según cuatro ejes: creatividad y originalidad en el uso de materiales; calidad artística y diseño estético del montaje; iluminación y uso del color; e integración del producto comercial propio dentro de la decoración navideña.

Desde la organización destacaron que se espera una amplia convocatoria de comerciantes y familias platenses para acompañar la reactivación económica y compartir el espíritu navideño en toda la ciudad. Bases, inscripción y votación en vidrieras.laplata.gob.ar.