Cielo gris en La Plata y se instalan la humedad y el calor: asoman tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la semana comenzará con temperaturas primaverales en La Plata y alrededores, pero pronosticó posibles tormentas para el martes. Según indicó el organismo del clima, el lunes se presentará con cielo mayormente nublado en la jornada y sin probabilidad de precipitaciones, con temperatura mínima de 18°C y máxima de 26°C por la tarde; además de un descenso que llegará a 22°C hacia la noche, acompañados de vientos del noreste y este de entre 7 y 22 km/h.

Para el martes, no obstante, se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones hacia la tarde, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40 %. Hacia la noche las condiciones mejorarán con cielo mayormente nublado y sin lluvias. La temperatura pronosticada es una mínima de 16 °C y máxima de 25 °C, con vientos rotando del noreste al sudoeste y noroeste de entre 7 y 22 km/h.

En cuanto al miércoles, el cielo comenzará con una mejora debido a que se espera que sea parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde/noche y 0 % de probabilidad de precipitaciones. Está previsto que sea el día más caluroso de esta semana al estimarse una mínima de 18°C hasta alcanzar una máxima de 28°C, con vientos del sector sudoeste de 13 a 22 km/h.

Para el jueves se aguardan que sigan las condiciones estables y agradables, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y ausencia de lluvias. El SMN confirmó descenso leve de la temperatura en la marca matinal, con una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C, acompañada por vientos leves a moderados de 7 a 22 km/h que rotarán del sudoeste al noreste.

El viernes cerrará la semana hábil con mañana inestable, con probabilidad de chaparrones (10 % a 40 %) durante la madrugada y la mañana, y una temperatura inicial de 17°C. Por la tarde y la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin lluvias, y la máxima llegará a los 25°C, con vientos del oeste y del sur entre 7 y 22 km/h.

En tanto, el sábado iniciará excelentes condiciones meteorológicas para actividades al aire libre. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, sin chances de precipitaciones, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C. A su vez, se esperan vientos leves del noroeste por la mañana (7 a 12 km/h) y rotarán al sudoeste hacia la tarde/noche (13 a 22 km/h).