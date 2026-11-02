Se realizará el sorteo de vacantes para los colegios de la UNLP

Este martes 3 de noviembre, a partir de las 9 horas, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevará a cabo el tradicional sorteo público y oficial para asignar los lugares disponibles en sus cinco establecimientos educativos. El acto se desarrollará en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el primer piso del Edificio del Rectorado (calle 7 Nº 776), con acceso libre para la comunidad y transmisión en vivo por streaming.

La jornada comenzará a las 9 horas con el sorteo de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, continuará a las 10 horas con el Liceo “Víctor Mercante”, seguirá a las 10:30 con el Colegio Nacional “Rafael Hernández” —tanto para el Bachillerato de Educación Secundaria Básica como para el Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad— y finalizará a las 11:15 horas con el Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco Américo De Santo”.

El procedimiento de asignación estará a cargo del Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI) de la UNLP, que implementará un sistema informático basado en un algoritmo matemático para distribuir aleatoriamente la totalidad de las preinscripciones y determinar las asignaciones.

Las familias podrán seguir la transmisión en directo a través de www.unlp.edu.ar o verificar los listados en el sitio resultados-colegios.unlp.edu.ar. Asimismo, estará disponible un bot de consulta en Telegram (@SipecuBot), al cual se podrá enviar la palabra “documento” seguida del número de DNI del aspirante (sin puntos ni comillas) para recibir una notificación automática al finalizar el evento.

DEMANDA DE VACANTES

Respecto a la demanda de este ciclo lectivo, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” registró 309 inscriptos para 60 vacantes en 1º año de Nivel Inicial, 198 inscriptos para 30 vacantes en 2º año, 219 anotados para 60 vacantes en 3º año y un total de 1.111 aspirantes para la Educación Primaria (de 1º a 6º año), nivel que no cuenta con vacantes disponibles.

En el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, se registraron 612 anotados para 223 vacantes en 1º año, mientras que en 2º y 3º año no hay cupos para los 235 aspirantes anotados. En la modalidad orientada en Energía y Sustentabilidad (BEYS) —destinada a estudiantes de escuelas primarias estatales seleccionadas de Manuel B. Gonnet— hay 126 inscriptos para 55 vacantes en 1º año.

Los alumnos que ingresen a esta orientación deberán cursar de 1º a 6º año sin posibilidad de pase a otros planes de la institución, debiendo gestionar la preinscripción en el sistema SIPECU y acreditar el vínculo familiar en la ventanilla virtual.

Por su parte, el Liceo “Víctor Mercante” cuenta con 412 aspirantes para 102 vacantes en 1º año. En el Bachillerato de Bellas Artes se inscribieron 520 aspirantes entre el Ciclo Básico y los años superiores (2º, 3º y 4º año), repartidos en sus distintas orientaciones de Artes Visuales, Artes Musicales y Audiovisuales en ambos turnos.

Finalmente, para la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”, ubicada en 25 de Mayo, el proceso de inscripción para 1er año de Secundaria Básica continuará de manera presencial en la sede del establecimiento hasta el próximo 26 de noviembre, ofreciendo un total de 60 vacantes (30 para varones y 30 para mujeres).

Fuentes de la Universidad Nacional de La Plata informaron que el sorteo se realizará “sin incovenientes”, pese a la realización del paro de los trabajadores nodocentes que forman parte de Atulp.