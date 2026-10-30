Se viene la Fiesta de la Empanada en Magdalena

La localidad de Julio Arditi, en el partido de Magdalena, será escenario este domingo 1 de noviembre de la Fiesta de la Empanada, una jornada tradicionalista con actividades criollas, destrezas gauchas y propuestas para compartir en familia. El encuentro comenzará a las 10.30, con entrada libre y gratuita.

La celebración es organizada por la Municipalidad de Magdalena junto al Centro Tradicionalista El Hornero.

La programación comenzará con el izamiento de la bandera y el desfile de los participantes de la cabalgata. A las 11 se realizará la carrera de sortija y, al mediodía, habrá un almuerzo criollo.

Por la tarde, desde las 13.30, se desarrollarán pruebas de rienda para menores y libres (combinado de moto, cuatriciclo y caballo). Mientras que a las 15 está prevista la monta especial de El Zoquete frente a Tiago Castelli y la Rueda de Grupa con la caballada de Horacio Andreoni y Santiago Mercuri.