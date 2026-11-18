La Noche de los Templos se realizará este sábado 21 de noviembre en La Plata, con 12 espacios religiosos que abrirán sus puertas de 20 a 23 para conocer su historia y tradiciones. La propuesta es organizada por la Municipalidad, la Mesa de Diálogo Interreligioso y la Fundación Emile Coutaret, con entrada libre y gratuita.

El recorrido partirá desde la Catedral y funcionará bajo la modalidad Hop on-Hop off, que permite subir y bajar de los micros en distintas paradas para elegir qué lugares conocer.

La agenda incluye las comunidades Sikh, Fe Bahá’í, ASRAU y AMIA; el Santuario Nuestra Señora de Schoenstatt; la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía; Masonería; Puerta del Cielo; la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Evangélica Luterana.

También abrirán sus puertas las iglesias de San Francisco, Adventista del Séptimo Día y Evangélica Metodista, además de la Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio religioso y promover el encuentro entre las comunidades de la Ciudad.

De la organización participa el Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur). La visita a los templos podrá hacerse por cuenta propia. Para utilizar el transporte especial será necesario inscribirse previamente.