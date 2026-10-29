Se viene la segunda edición del Circuito Urbano Gastronómico

Se viene la segunda parada de la Caravana CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) este fin de semana del sábado 31 de octubre y el domingo 1º de noviembre en el Parque Alberti (25 y 38), de 11 a 20, con entrada libre y gratuita.

Tras el éxito de la primera edición de Caravana CUGA, el ciclo itinerante de eventos que recorre las plazas de la Ciudad, desembarca una nueva parada de CUGA en coproducción con el EL DIA, la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

La propuesta, abierta para toda la familia, contará con 17 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza, hamburguesas, shawarma, comida mexicana, delicias italianas, opciones veganas, tequeños, crepes, licuados y helados, además de un completo patio cervecero.

En esta oportunidad, el espacio sumará paseo de artesanos, parques infantiles, metegol libre, un stand del Diario con actividades para niños y la Biblioteca Belgrano con espacio de lectura infantil, se informó desde la organización.

Como novedades de esta edición, habrá kermés, toro mecánico, inflable con reloj y sorteos especiales por el Día de la Madre.

La primera edición se realizó en septiembre en la plaza Azcuénaga (19 y 44) el 19 y 20 de septiembre. La iniciativa que tuvo gran éxito de asistencia, también estuvo favorecida por el buen tiempo, lo que llevó a participar a numerosas familias y grupos de amigos que disfrutaron de un espacio al aire libre con diversas propuestas.

El público recorrió los puestos de comida, la feria de artesanos y las variadas actividades recreativas. Ambas jornadas consolidaron el proyecto cultural y gastronómico como una alternativa destacada en un espacio público y abierto de la Ciudad.

Según se informó, el cronograma itinerante mantendrá su periodicidad realizándose un fin de semana de cada mes en diferentes paseos públicos de La Plata.