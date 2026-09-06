Se viene otra semana con protestas en la UNLP y ya son 30 días sin clases en el transcurso del año

La Universidad Nacional de La Plata volverá a tener el martes una jornada atravesada por el conflicto gremial. Docentes y nodocentes realizarán un nuevo paro de 24 horas, sin concurrencia en el caso de los trabajadores nucleados en Atulp, en una medida que volverá a afectar el dictado de clases y parte del funcionamiento habitual de las facultades y colegios preuniversitarios de la Ciudad.

La nueva jornada de protesta se inscribe en un conflicto que, de acuerdo con los datos aportados por Adulp a EL DIA, ya acumula 30 días de paro durante 2026. La cifra permite dimensionar la extensión de una disputa que comenzó en el primer cuatrimestre y que se profundizó nuevamente desde el regreso a las aulas.

Vayamos a los números. Según el gremio docente, durante la primera parte del año se realizaron cuatro semanas completas de paro: una en marzo, dos en abril y una en mayo. Como se trata de jornadas de lunes a sábado, esas medidas representaron 24 días de huelga.

A ese número se sumaron las medidas del segundo cuatrimestre. Hubo paros de 24 horas el lunes 3 de agosto, el jueves 13, el miércoles 2 de septiembre y una medida de 48 horas entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto. El martes 8 habrá una nueva jornada de 24 horas.

Desde Adulp remarcaron que, desde el comienzo del segundo cuatrimestre, ya se realizaron cuatro paros en unidad entre las organizaciones docentes y nodocentes. Para la medida del martes, el sindicato anticipó además que espera un “muy importante acatamiento”, al tratarse de una convocatoria que reúne a las federaciones de ambos sectores.

Un conflicto por fuera del aula

La adhesión de Atulp vuelve a mostrar que el conflicto no está circunscripto al dictado de clases. El sindicato de trabajadores nodocentes confirmó que se suma al paro nacional universitario convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y precisó que será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

La medida, por lo tanto, tendrá impacto sobre distintas áreas de la Universidad, además de las actividades académicas. El reclamo sindical apunta a la situación salarial y presupuestaria de las universidades nacionales y a la falta de respuestas del Gobierno.

El paro de este martes llega después del fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre. Los gremios rechazaron la propuesta oficial, que contemplaba un aumento salarial del 3% para septiembre y otro porcentaje similar para octubre. Para las organizaciones universitarias, la oferta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Según los planteos difundidos por los sindicatos, los salarios universitarios acumulan una pérdida superior al 30% desde diciembre de 2023. La recomposición salarial es, junto con el presupuesto, uno de los principales ejes de la protesta.

También ocupa un lugar central la Ley de Financiamiento Universitario. Desde Adulp cuestionaron que el Gobierno nacional lleve casi un año sin cumplir con la norma y reclamaron su plena implementación. El gremio sostiene que la situación presupuestaria de las universidades no puede seguir postergándose y que el deterioro afecta las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del sistema.

En paralelo, el Frente Sindical ya definió nuevas acciones para las próximas semanas. El martes 15 de septiembre habrá una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La Universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de una nueva convocatoria a paritaria docente y nodocente.

Además, los sindicatos comenzaron a trabajar en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria -la quinta-, prevista para la primera semana de octubre.

Así, mientras el martes las facultades y colegios de la UNLP volverán a sentir el impacto de una nueva jornada sin clases, el conflicto universitario continúa abierto.

Los 30 días de paro acumulados en el año -que puede ser mayor, debido a que apenas corre un mes del segundo cuatrimestre-, contabilizados por Adulp, son la expresión más concreta de una disputa que atraviesa el calendario académico y que, por ahora, no encuentra una salida en la mesa paritaria.