Se viene otra semana corta en facultades y escuelas

La Universidad no tiene paz. Tras el paro docente de 72 horas de la semana pasada, se sumará este miércoles 7 de octubre la huelga de los trabajadores nodocentes en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aumentos salariales y mayor presupuesto para el sector.

El paro no docente del 7 de octubre generará que la actividad docente resulte dificultosa, ya que al no trabajar el personal de mantenimiento, ordenanza y administrativo, varias facultades y los colegios preuniversitarios no podrán abrir sus puertas.

El reclamo se llevará a cabo en la fecha en la que vence el nuevo plazo que le otorgó la Justicia al gobierno nacional de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El miércoles pasado, la Justicia rechazó la apelación del Gobierno nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario y lo intimó nuevamente para que cumpla con la cautelar. La medida fue resuelta por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, que sostuvo su fallo anterior y ordenó al Poder Ejecutivo acatarlo en el término de cinco días. Las autoridades nacionales habían apelado el viernes 25 de septiembre la intimación anterior del magistrado, asegurando que había cumplido con las obligaciones establecidas en la cautelar.

Según se informó, la medida cautelar establece que el Gobierno debe cumplir de forma inmediata con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que hacen mención a la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de su sanción y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado. En el fallo, el juez consideró que hubo un “cumplimiento parcial” del artículo 5, ya que si bien hubo convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no se comprobó que el cálculo con respecto a los aumentos y las actualizaciones salariales “haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”.

Inflación y salarios

El magistrado sostuvo que según el INDEC, entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026 la inflación fue del 312,19%. “No se advierte de las propias respuestas de la parte demandada, las cuales refieren a los expedientes correspondientes a las erogaciones, que se haya alcanzado dicho incremento”, se remarcó en el escrito judicial.

El personal docente y no docente exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%.