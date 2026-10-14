Se viene una kermés solidaria en la Repu por los hospitales de La Plata

El domingo 1° de noviembre la República de los Niños de La Plata será el escenario de "Multiplicando sonrisas", una jornada solidaria organizada con el propósito de colaborar en la humanización de espacios hospitalarios. El evento, programado de 15 a 18 horas en el edificio de la Casa del Niño, destinará la totalidad de lo recaudado al Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra, la tradicional institución ubicada en las calles 8 y 67.

La iniciativa, impulsada a beneficio de la ONG Proyecto Marte -cuya labor se centra en mejorar el entorno físico y emocional de los centros de salud-, está pensada como una propuesta integral para compartir en familia. Durante las tres horas que durará el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades recreativas diseñadas especialmente para los más chicos.

El programa previsto incluye juegos de kermés, espectáculos de payasos, estaciones de maquillaje artístico con glitter, propuestas gastronómicas y acceso libre por el término de una hora a los juegos mecánicos del predio. Desde la organización aclararon que la actividad se llevará a cabo incluso en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, ya que el espacio cuenta con la infraestructura necesaria para su desarrollo.

Las personas interesadas en asistir deberán gestionar su lugar con anticipación, debido a que los cupos son limitados y el plazo de inscripción finaliza el próximo 25 de octubre. Los aranceles de ingreso se fijaron en 15.000 pesos por individuo, o bien en una alternativa promocional de 25.000 pesos que contempla un combo para dos menores de edad.

La adquisición de las localidades se realiza de forma digital a través de un formulario web habilitado por los organizadores, mientras que las consultas complementarias y los detalles operativos de la convocatoria se difunden mediante la cuenta oficial de Instagram de la propuesta.

Las entradas para el evento solidario se pueden adquirir a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSK3aiJX4mKfR2XLGU1xXzKMbllALBhfRzLnIET9MK4yFb-w/viewform

Para más información, visitá el Instagram de @multiplicando__sonrisas.