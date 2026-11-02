Se viene una suba de temperatura en La Plata

La Ciudad sobrepasó el domingo con alerta de Riesgo Amarillo. La tormenta trajo chaparrones aislados por Plaza Azcuénaga y Parque San Martín, entre otros barrios de la Región, aunque en otras localidades pasó de largo y la lluvia intensa y granizo sólo quedó en una amenaza.

Desde la Municipalidad de La Plata se renovó incluso el alerta amarillo en la tarde del domingo, pero las precipitaciones no llegaron a la Ciudad, al menos al cierre de esta edición.

Durante la jornada la Municipalidad difundió diversos boletines que dieron cuenta de tormentas en el centro de la Provincia, sin afectar a La Plata, pero las probabilidades de precipitaciones en la Ciudad no se alejaron, motivo por el que sostuvieron el nivel de alerta amarillo hasta las 21, momento en el que desde el Municipio resolvieron el cese del alerta meteorológico.

Con respecto a lo que viene, para hoy se aguarda cielo parcialmente soleado, con aumento de temperatura, con probabilidad que la marca máxima llegue a los 26 grados, y la mínima rondaría los 18 grados, en una jornada que podría considerarse primaveral si es que se concretan los anuncios.

En tanto, para mañana martes vuelven las probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada, con una pequeña baja en el termómetro: 16 de mínima y 20 grados de máxima.

El sol está previsto para el próximo jueves, ya que el miércoles estará nublado y en ambas jornadas se prevé que la máxima se ubique en los 24 grados, según el parte extendido.