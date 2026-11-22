La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) atravesará desde el martes otra semana con escasa actividad académica. Al feriado de mañana por el Día de la Soberanía Nacional, se sumará un nuevo paro de docentes y nodocentes el miércoles 25 y el asueto del jueves 26, por el Día del Trabajador Nodocente. La sucesión de interrupciones prolongará una situación que ya lleva varias semanas y que afecta tanto a las facultades como a los colegios de pregrado: durante este período habrá apenas siete días de clases.

El calendario de noviembre se convirtió en un verdadero rompecabezas para las instituciones educativas de la Universidad. La semana que comenzó el lunes 9 tuvo dos feriados y una jornada de paro. La siguiente, que se inició el 16, registró una nueva medida de fuerza y el asueto por el aniversario de la fundación de La Plata, celebrado el jueves 19. Ahora, la semana que comienza mañana volverá a quedar reducida a dos jornadas de actividad, entre el feriado nacional, la huelga universitaria y el día no laborable establecido para los trabajadores nodocentes.

La combinación de fechas impacta en un momento particularmente sensible del ciclo lectivo, cuando las facultades y los establecimientos secundarios de la UNLP comienzan a transitar el tramo final de las cursadas y a organizar las instancias de evaluación. Aunque los motivos de las interrupciones son diferentes, el resultado es el mismo: menos encuentros presenciales y mayores dificultades para completar los cronogramas previstos.

Desde la UNLP reconocieron que noviembre fue un mes especialmente complicado y señalaron que no hay margen institucional para modificar las fechas que alteran el funcionamiento habitual. “El feriado es feriado, el paro es paro y el Día del Trabajador Nodocente es por estatuto, así que tampoco podemos hacer nada para que no sea asueto”, explicaron en diálogo con EL DIA.

Frente a ese escenario, indicaron que cada facultad y establecimiento tiene autonomía para definir cómo reorganizar las actividades. Desde la conducción universitaria no se establecen disposiciones generales, sino que las unidades académicas resuelven sus propias estrategias para intentar sostener el desarrollo de las cursadas.

Entre las alternativas mencionadas aparece el uso de herramientas virtuales. Según señalaron desde la Universidad, para el jueves 26, Día del Trabajador Nodocente, muchas cátedras de distintas facultades tienen previsto continuar con sus actividades de manera remota. También hay unidades académicas que resolvieron extender una semana el cierre del ciclo lectivo.

La virtualidad, plantearon, puede convertirse en un recurso cada vez más utilizado frente a este tipo de situaciones, siempre que las condiciones lo permitan y que exista disposición de los docentes. La posibilidad no se extiende a las jornadas de paro, ya que desde la Universidad reconocieron el derecho de los trabajadores a ejercer las medidas de fuerza.

El conflicto

Detrás de las interrupciones por motivos gremiales continúa el reclamo por la situación salarial de los trabajadores universitarios y el financiamiento de las casas de altos estudios. El próximo miércoles 25, docentes y nodocentes volverán a adherir a una jornada nacional de paro y movilización, en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso, cuya fecha todavía estaba pendiente de confirmación.

Desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) estimaron que el sector acumula entre 45 y 46 jornadas de paro durante este año. La organización sostiene que el deterioro de los ingresos es uno de los principales motivos de la continuidad del plan de lucha y advierte que todavía queda una parte importante de la pérdida salarial por recuperar.

“También hemos tenido el retroceso salarial más pronunciado desde el retorno de la democracia. Y, sobre todo, algo inédito: un Gobierno que no cumple con la ley”, señalaron desde el gremio.

En ese sentido, explicaron que hasta la firma del acuerdo salarial de junio la pérdida acumulada rondaba el 53 por ciento. La recomposición del 24 por ciento que se acordó entonces permitió un alivio parcial, pero todavía restaría recuperar alrededor de 30 puntos para alcanzar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, antes del cambio de Gobierno.

La movilización del miércoles tendrá como uno de sus ejes el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la incorporación de los recursos necesarios para las universidades en el Presupuesto 2027. Los sindicatos consideran que las partidas previstas para el próximo año resultan insuficientes y que la falta de cumplimiento de la normativa profundiza la crisis del sistema.

Mientras tanto, en las facultades y los colegios de la UNLP el desafío inmediato es reorganizar un calendario que perdió buena parte de sus jornadas habituales. Con apenas siete días de clases en tres semanas, noviembre dejará una marca en el desarrollo del ciclo lectivo, justo cuando las instituciones necesitan completar contenidos y encaminar el cierre del año académico.