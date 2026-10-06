Secundarios se “asomaron” a la experiencia universitaria

Una larga fila de estudiantes secundarios llamó la atención este lunes frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en 7 entre 47 y 48, donde 1.600 jóvenes se inscribieron para participar de “VIVO la UNLP”, una propuesta que hasta el viernes 9 de octubre, estudiantes secundarios podrán experimentar durante una semana la vida universitaria antes de elegir una carrera.

La convocatoria reúne principalmente a chicos y chicas de entre 17 y 18 años, aunque también participan jóvenes de distintas localidades de la región. Según se explicó desde la organización, la propuesta busca “articular con los estudiantes del último año del secundario” para que puedan “vivir la experiencia de ser estudiante universitario por una semana antes de anotarse a la carrera”. La inscripción a las carreras de la UNLP comenzarán el 9 de noviembre hasta el 10 de diciembre, según se explicó ayer.

El programa no se limita a una visita institucional. Los estudiantes recorren espacios de la UNLP, conocen distintas áreas temáticas y comparten la jornada con alumnos guías. La propuesta incluye facultades, el Comedor Universitario, la Biblioteca, el Planetario y el Campo de Deportes, entre otros lugares.

Miles de adolescentes para ingresar, gazebos, coordinadores con carteles de cada facultad y música pop, rock y electrónica que se escuchaba con nitidez a varios metros del jardín del Rectorado le pusieron color a la tarde del lunes en el microcentro platense. Los impulsores definieron a la experiencia como una herramienta para abordar la incertidumbre por el paso de la escuela secundaria a los estudios universitarios.

MITOS

“Más allá del salto, también está esto del mito de que una vez que ingresás a la universidad se te termina la vida”, explicó Victoria, integrante de la organización del evento que se realizó ayer a la tarde. En ese sentido, sostuvo que el encuentro también permite mostrar las distintas actividades y herramientas de acompañamiento que ofrece la Universidad. La experiencia, además, busca que los jóvenes puedan conocer de primera mano las posibilidades que tendrán antes de tomar una decisión que muchas veces aparece atravesada por dudas, expectativas familiares y el temor a no adaptarse.

Ese último punto aparece con fuerza entre quienes cumplen el rol de guías. Lucía Flores y Ernestina García, del área de Sociales, remarcaron que la intención es transmitirles a los secundarios que la universidad no consiste solamente en cursar materias hasta obtener un título. “No es estudiar una carrera y sacar el título, es también pasarla bien”, señalaron. Y destacaron que existen becas y distintas herramientas que pueden hacer “mucho más fácil” el trayecto universitario.

También pusieron el foco en una decisión que, para muchos adolescentes, está condicionada por el entorno familiar. “Estudiar lo que quieran realmente, no estudiar algo porque los padres son abogados y voy a ser abogado y chau, me quedo tranquilo”, plantearon. Y dejaron una recomendación directa para quienes todavía no tienen definida su vocación: “Hacé lo que realmente te gusta, porque si no te va a costar”.

Algunos de los participantes ya conocen la Universidad o incluso evalúan cambiar de carrera. Desde la organización explicaron que VIVO puede servir tanto para quienes llegan por primera vez como para estudiantes que están pensando en otra opción académica. La idea es que puedan acercarse a diferentes áreas antes de la inscripción y tomar contacto con estudiantes que atraviesan cotidianamente esa experiencia.

Desde la organización destacaron el crecimiento de la convocatoria y señalaron que alcanzó a 2.000 personas que les interesó y preguntaron sobre la propuesta para estudiar en la universidad pública.

Uno de los estudiantes que participó ayer señaló que la “expectativa es alta porque comienza a definir parte de nuestro destino”.