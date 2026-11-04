Semana de la Tradición en el Centro Cultural y de Memoria Islas Malvinas

Hasta el 8 de noviembre, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51), será sede de la “Semana de la Tradición”, una propuesta que reunirá distintas actividades para celebrar y poner en valor la cultura criolla. A lo largo de la semana, los visitantes podrán recorrer una exposición de objetos y elementos vinculados con las costumbres tradicionales argentinas. La muestra estará abierta todos los días, de 10 a 19. También habrá presentaciones musicales.

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