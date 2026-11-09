Semana muy corta en la Universidad por los feriados y un paro

La semana que comienza estará marcada por una combinación poco habitual para la actividad académica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): dos feriados, una nueva jornada de paro universitario y un conflicto salarial y presupuestario que acumula meses sin resolución. En pleno tramo final del segundo cuatrimestre, la sucesión de días sin actividad vuelve a poner en discusión cómo podrán las facultades y los colegios preuniversitarios completar sus respectivos calendarios.

Fuentes del Rectorado de la UNLP, reconocieron que se trata de un año particularmente complejo, aunque transmitieron que, hasta ahora, ninguna unidad académica manifestó que no podrá cumplir con el ciclo lectivo. También aclararon que no existe una estrategia común para recuperar las jornadas perdidas: cada facultad tiene autonomía para definir cómo reorganiza sus actividades y qué mecanismos utiliza para alcanzar los objetivos previstos para el cuatrimestre.

La particularidad de esta semana comienza con el feriado nacional de hoy, lunes 9 de noviembre, dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina. El miércoles 11 habrá otra jornada no laborable, esta vez en toda la provincia de Buenos Aires, por la actividad que el Pontífice tiene prevista en Luján, donde encabezará una misa frente a la Basílica.

Entre ambas fechas, el martes 10 será una jornada laboral y académica habitual en La Plata. Luego, el jueves 12 de noviembre estará atravesado por un nuevo paro de docentes y nodocentes universitarios.

Desde la conducción de la Universidad explicaron que los feriados responden a disposiciones que exceden las decisiones institucionales. En particular, remarcaron que el asueto del miércoles alcanza al territorio bonaerense y tiene carácter obligatorio, por lo que la UNLP no podía optar por mantener sus actividades.

recuperar las clases

La preocupación central está puesta en el cierre del cuatrimestre. Con más de 40 jornadas de conflicto acumuladas durante 2026, entre paros y otras medidas de fuerza, la continuidad de las clases se convirtió en un desafío para las distintas unidades académicas.

Según las autoridades universitarias, no es posible establecer un diagnóstico general sobre el estado de las cursadas, porque las realidades y los mecanismos de funcionamiento varían entre facultades. Por eso, la evaluación sobre el impacto concreto de los paros y los feriados deberá realizarse en cada unidad académica.

Un conflicto que sigue abierto

La nueva medida de fuerza del jueves 12 forma parte del plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta tiene alcance nacional y cuenta con la adhesión de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP).

El programa de medidas fue acordado por las federaciones nacionales CONADU y FATUN, que representan a docentes y nodocentes, respectivamente. Además de la jornada del 12, el cronograma contempla otro paro para el lunes 16 de noviembre.

Entre los principales reclamos figuran la recomposición de los salarios, la actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades y la incorporación de la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027. Cabe indicar que la normativa, sancionada hace más de un año, continúa en el centro de una disputa entre las universidades y el Gobierno nacional que también llegó al ámbito judicial.