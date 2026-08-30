Septiembre también llega con aumentos en servicios básicos

Como ocurre cada comienzo de mes, septiembre llegará con nuevos aumentos que impactarán en distintos gastos de los hogares. Colectivos, prepagas y colegios privados, entre otros servicios, ya tienen subas confirmadas, en varios casos por encima de la inflación de julio, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue del 2,1 por ciento, y que volverán a poner presión sobre los bolsillos de los platenses.

Alquileres

Uno de los principales aumentos será el de los alquileres. Los contratos alcanzados por la antigua ley tendrán una actualización anual del 35,52 por ciento, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Si bien el indicador se desaceleró de manera significativa frente a los incrementos de tres dígitos registrados durante 2025, el ajuste todavía representa un impacto importante para el presupuesto de los hogares.

En tanto, los inquilinos cuyos contratos establecen actualizaciones trimestrales deberán afrontar una suba del 6,22 por ciento. De esta manera, el alquiler volverá a ser uno de los gastos que más peso tendrá en el presupuesto familiar.

Transporte público

Los usuarios de colectivos de La Plata, Berisso y Ensenada también deberán afrontar un nuevo aumento del 4,79 por ciento en las tarifas. La actualización forma parte del esquema de incrementos que aplica de forma mensual la Secretaría de Transporte bonaerense.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros y con la tarjeta SUBE registrada, pasará a costar $1.268,20. Para los trayectos de 3 a 6 kilómetros será de $1.382,92; de 6 a 12 kilómetros, $1.488,85; de 12 a 27 kilómetros, $1.594,78; y para recorridos de más de 27 kilómetros, $2.177,59.

Quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar el doble de esos valores. Así, el boleto mínimo alcanzará los $2.536,39 y el recorrido más extenso llegará a $4.355,18.

En cambio, continuará vigente la Tarifa Social, que contempla un descuento del 55 por ciento para jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas y beneficiarios de asignaciones sociales. Con el beneficio, el boleto mínimo quedará en $570,69 y los restantes tramos costarán $622,31; $669,98; $717,65 y $979,92.

A su vez, el ajuste alcanzará al servicio ferroviario. Desde el 1° de septiembre, las tarifas de la línea Roca, que une La Plata con Plaza Constitución y conecta distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires, tendrán una actualización del 3,7 por ciento.

Con los nuevos valores, el pasaje mínimo para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada será de $280 para la primera sección. El segundo tramo tendrá un valor de $360, mientras que el recorrido completo hasta Plaza Constitución costará $450.

Educación privada

Los colegios privados bonaerenses aplicarán la segunda parte del aumento de cuotas autorizado por el Gobierno provincial. Será del 2,5 por ciento, que se suma al 5 por ciento aplicado en agosto, y alcanzará a los niveles Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior. El valor final de las cuotas dependerá del porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, que varía entre el 40 y el 100 por ciento.

Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes de suba que aplicarán a partir de septiembre. En esta oportunidad, se esperan ajustes muy variados dentro del sistema, con diferencias incluso en los diferentes planes de cada empresa. Por ejemplo, OSDE informó incrementos de entre 1,9 y 2,3 por ciento; Hospital Italiano, 2,1 por ciento; Swiss Medical, 2,2 por ciento; Galeno, entre 2,3 y 2,8 por ciento y Omint, hasta 2,9 por ciento.

Internet, cable y telefonía

Las empresas también comenzaron a anticipar a sus clientes que aplicarán un nuevo ajuste en las tarifas, con un incremento promedio del 2,5 por ciento. El aumento tendrá variaciones según el tipo de servicio contratado y la operadora, por lo que el impacto final será diferente para cada usuario.