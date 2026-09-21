Será más caro actualizar por ICL el alquiler

Actualizar el precio del alquiler en octurbre será más caro por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que por el IPC (inflación). Se trata de los índices que se utilizan en la mayoría de los contratos.

La desaceleración de la inflación -que en agosto marcó una variación mensual cercana al 1,7% y ubica la medición interanual en el 33,5%- impactó de manera directa en las familias que actualizaron sus contratos por la dinámica del IPC puro. Bajo esta modalidad, los inquilinos que afrontan ajustes bimestrales reciben un aumento del 3,84%, mientras que aquellos con esquemas trimestrales abonan un 5,81% y los de renovación cuatrimestral un 8,03%. Para las actualizaciones semestrales por inflación, el acumulado se ubica en el 14,61%.

En la otra vereda, las tablas de actualización publicadas por el sector inmobiliario y el comportamiento del ICL -inflación más sueldos- muestran porcentajes un escalón más arriba. Según informó el Foro Profesional Inmobiliario, la fórmula del ICL, al incorporar en su cálculo la evolución salarial junto con la inflación, eleva el incremento trimestral al 6,66% y el cuatrimestral al 9,77%. En tanto, para los contratos con actualización semestral, la suba alcanza el 16,98%, marcando más de dos puntos porcentuales por encima del costo inflacionario acumulado en el mismo período.

El mercado de alquileres transita el tramo final de 2026 bajo un escenario de mayor certidumbre y estabilización, señalan en el sector.

Los informes difundidos por el Foro Profesional Inmobiliario (FPI) y las mediciones del Banco Central reflejan que, si bien la moderación de los precios ha traído alivio respecto a años anteriores, existe una brecha constante entre las distintas alternativas de actualización: los acuerdos vinculados al Índice para Contratos de Locación (ICL) resultan levemente más costosos para el inquilino que aquellos atados a la evolución pura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Es recién en el horizonte de doce meses donde ambos indicadores vuelven a encontrarse en un punto de paridad casi perfecto. El ajuste anual informado por las entidades del sector inmobiliario se fijó en 31,60%, una cifra en sintonía con el 31,68% que registra el ICL del Banco Central.

Esta dinámica confirma que la elección del período de ajuste se ha convertido en la decisión más determinante al momento de firmar un contrato. Frente a los incrementos anuales que arrastran el peso inflacionario acumulado de doce meses, las frecuencias de actualización más cortas —especialmente las trimestrales o cuatrimestrales guiadas por el IPC— logran distribuir los aumentos de forma más previsible, ofreciendo una marcha sensiblemente más estable tanto para el presupuesto inquilino como para las pretensiones de los propietarios.

Con la estabilización de los índices, a su vez, crece la cantidad de contratos con ajustes semestrales en la región, aunque esto depende de todas las partes: propietarios, inquilinos y la inmobiliaria.