En las últimas semanas la Región padeció cortes de luz masivos. Frente a la falta de respuestas de Edelap que denuncian en los barrios, el “plan b” para comercios y familias, son los grupos electrógenos, cuyo alquiler diario varía entre 30 mil y 160 mil pesos. Y si se plantea la opción de la compra habrá que pensar hasta en un millón. Eso, sin contar el costo que tiene hacerlos andar: llevan nafta y pueden consumir un poco más de 50 litros por día.

Como plan de contingencia, los grupos electrógenos son fieles aliados de vecinos y comerciantes a la hora de enfrentar la problemática de los cortes de luz. Las últimas semanas las localidades de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Los Hornos, La Loma, Tolosa y Ensenada, entre otras, estuvieron a oscuras varias horas.

El antecedente con mayor relevancia en el último tiempo, fue el incendio en la Estación Transformadora Tolosa (ubicada en 9 entre 527 y 528), que dejó a más de 61.000 usuarios sin luz. En algunos sectores de la Ciudad pasaron hasta cuatro días sin suministro eléctrico.

Ante el cuadro, el organismo de control del servicio, Oceba, dispuso en plan de resarcimiento económico a los damnificados que generó descuentos de entre 1.700 y 11.000 pesos en la factura, según casos que contaron vecinos a este diario. Aseguraron que el monto estuvo lejos de cubrir los gastos afrontados durante los días sin servicio. “Ni para los lácteos que perdimos nos alcanzó con eso. Fuimos de los que más días de corte tuvimos, fueron como cuatro o cinco días. Un desastre”, contó una usuaria. La bonificación dispuesta por el Oceba había establecido un descuento del 20% por cada 24 horas sin luz, o un proporcional del 0,8% por cada hora de corte, que no se cumplió.

Para hacer números

Frente al cuadro, muchos piensan en zafar de las pérdidas y toda la complicación que genera a la vida cotidiana moderna un apagón.

Un relevamiento realizado por este diario en comercios de alquiler y venta de grupos electrógenos, permite armar un panorama para el bolsillo. Para una casa, contar con 24 horas de luz generada por un motor pueden salir hasta 200.000 pesos. Mientras que para un comercio, un equipo trifásico para mantener heladeras y congeladores puede triplicar ese costo.

En las casas de alquiler de grupos electrógenos de la Ciudad coincidieron en que el alquiler diario de los equipos para hogares tienen un costo de entre 30.000 a 45.000 pesos. Tienen una capacidad de entre 2.500 y 5.000 watts, y pueden consumir hasta 25 litros de nafta súper cada 10 horas. Por lo que 24 horas del equipo encendido, realizando un consumo eléctrico de bajo a normal, puede requerir desde 130.000 pesos si se considera que el litro de nafta puede bordear los 2.200 pesos.

Por otro lado, los valores aumentan cuando se tratan de equipos para comercios. Solo el alquiler del grupo electrógeno ronda en valores desde 85.000 hasta 160.000 pesos diarios.

Al ser equipos trifásicos, es decir que cuentan con una potencia mayor, el consumo de combustible aumenta y puede variar entre 35, 50 y hasta 100 litros, para algunos comercios, pequeñas industrias o edificios que necesitan cubrir los cortes.

Realizando la cuenta anterior, tener encendido un equipo por 24 horas para un comercio puede valer entre 180.000 y 520.000 pesos aproximadamente. Esto, considerando el consumo por hora, dependiendo del equipo y el comercio.

La opción de comprar

Los cortes prolongados, la impredecible pérdida de luz para algunas zonas de la Región y los valores del alquiler diario permiten pensar en la posibilidad de comprar un equipo.

Equiparse con un grupo electrógeno de arranque eléctrico y ruedas puede insumir entre 600.000 y 1.900.000 pesos.

En el segmento hogareño hay opciones que pueden arrancar en 730.000 (para 2,5 HP) y trepan hasta los 1.310.000 pesos (5,5 HP). En tanto que una unidad de 7,5 HP para uso comercial se ubica en torno a un millón y medio de pesos.

No obstante, algunas ofertas de ocasión permiten acceder a descuentos por los cuales se puede conseguir un equipo chico por un poco menos que 500 mil pesos.

Los comerciantes de todos los locales consultados aseguran que la venta y el alquiler de grupos electrógenos, no aumentó, a pesar de los cortes de los últimos días. Por su parte, un referente del Centro Comercial de Lisandro Olmos analizó que “la venta de grupos electrógenos cayó, no porque nadie use, sino porque todos tienen. En Olmos tuvimos la inundación de 2013 y los últimos temporales en Abasto en los que se cayeron arboles y postes. Nos dejaron entre 3 y 4 días sin luz. No podes laburar, no existe la forma”, aseguró.

LA ACTIVIDAD COMERCIAL

La luz se vuelve un elemento clave para el desarrollo de la actividad comercial local. Desde el sistema de facturación hasta el enfriamiento de productos, la luz tiene un rol central dentro de la operatividad cotidiana en comercios.

“Es imposible hoy trabajar sin luz. Entre Internet y las computadoras para facturar, si no tenés electricidad, estás muerto”, aseguró el referente olmense.

Luego, el comerciante añadió que “la gente piensa que el gasto de grupo electrógeno es solo en combustible. Pero el motor tiene un desgaste y requiere cambio de aceite. Además, es incómodo. Tenés que hacer esperar a los clientes, enchufarlo. Lo que no se ve es la perdida de tiempo”, detalló.

La falta de suministro puede afectar en la cadena de frío de los alimentos y el desperdicio puede alcanzar cifras inimaginables para la ecuación de un comercio.

Además, el funcionamiento y la ejecución comercial puede verse afectada no solo para comercios a la calle. También, para aquellos usuarios que realizan tareas de home office y que se ven obligados a moverse de sus domicilios.

La luz tiene un rol central dentro de la operatividad cotidiana en los comercios