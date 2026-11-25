Según una encuesta de una consultora privada, el 68,2% de los jubilados de Anses en territorio bonaerense que tuvo problemas para acceder a alguna prestación de Pami en el último año y el 62,3% debió pagar de su bolsillo servicios que debería cubrir la obra social.

El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de noviembre, también mostró que el 54,2% de los afiliados postergó, interrumpió o abandonó una atención médica, principalmente por las dificultades para conseguir turnos.

Entre los problemas más mencionados aparecen el acceso a especialistas (45,2%), los medicamentos (28,8%) y los estudios de diagnóstico (21,5%).

El 36,2% de los consultados tuvo que pagar medicamentos que necesitaba, mientras que el 26,6% afrontó gastos por consultas médicas y el 16,2% por estudios. Además, 4 de cada 10 afiliados necesitaron ayuda de familiares para afrontar gastos de salud, conseguir turnos o trasladarse. Las dificultades también se manifiestan en las urgencias: el 51,8% consideró que tuvo que esperar demasiado para recibir asistencia y el 31% recurrió a un servicio privado.