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Jubilaciones, AUH

Sigue el cronograma de pagos de Anses

Por Redacción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó la continuidad del cronograma de pagos para este viernes. La liquidación incluye jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones incorporan el aumento por movilidad del 2,11 por ciento.

En detalle, los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y tengan documentos terminados en 8 cobrarán su haber más el bono de 70 mil pesos. En tanto, el pago de la AUH y la Asignación Familiar corresponderá a los DNI finalizados en 8, mientras que la Asignación por Embarazo alcanzará a las titulares con documentos concluidos en 6.

Según se informó desde el organismo, para consultar el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma o App mi ANSES, a la web oficial (opción Calendario de pagos) o mediante la modalidad de Atención Virtual.

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