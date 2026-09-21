Sigue el pago de jubilaciones y pensiones de Anses

Anses informó que hoy finaliza el pago de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo. El pago de esta jornada es para quienes tienen documentos terminados en 9.

En tanto, mañana comienza el cronograma para quienes cobrar más que el haber mínimo.

El calendario según la terminación del DNI será:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

PAGOS DEL IPS

Por otra parte, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires informó el calendario de pagos de los haberes de septiembre.

El 29 de septiembre cobrarán quienes tienen DNI terminados en cero, uno, dos y tres.

El 30 de septiembre cobrarán quienes tienen DNI terminados en cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve.