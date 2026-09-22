Sigue la marea de quejas por el servicio de luz

Las fallas en el servicio de luz continúan acumulando quejas y generan malestar diario entre los vecinos de diversas zonas de La Plata.

En Los Hornos, la interrupción del servicio afectó ayer a los frentistas de la zona de 58 y 137. La falta de luz comenzó pasadas las 11 de la mañana, derivando en múltiples inconvenientes cotidianos que motivaron la apertura del reclamo Nº 9994711. A este escenario se sumó lo acontecido sobre la calle 71 entre 140 y 141 (vereda impar), donde los vecinos sufrieron la interrupción de la energía a partir de las 14. Según relataron los propios damnificados, el corte estuvo precedido por una fuerte explosión y un gran estruendo en la cuadra, atribuido al posible desperfecto de un transformador. Ante las consultas, desde Edelap explicaron que “se produjo una salida de servicio que afecta la zona” y aseguraron que “personal técnico trabaja para normalizar el suministro en el menor tiempo posible”.

PELIGRO EN GONNET

En la zona norte, la situación de riesgo para la seguridad pública estuvo latente durante gran parte del lunes. Con las fuertes ráfagas de viento, en 15 entre 503 y 504, Gonnet, un poste de media tensión se “desplomó” y quedó apoyado sobre la línea de baja tensión, a escasa distancia de una vivienda. Los vecinos convivieron con el miedo durante varias horas hasta que una cuadrilla de Edelap reemplazó el poste, pasadas las 20.

Según los usuarios, no es la primera vez que ocurre. Hace dos años se produjo un hecho similar. “Parece que nunca dan una solución definitiva”, expresó un vecino de la cuadra.

RECLAMO EN EL CENTRO

A la marea de quejas se sumó un reclamo presentado ayer por los vecinos del consorcio céntrico de 5 Nº 1021, entre 53 y 54. En una carta dirigida a Edelap, los firmantes solicitaron con carácter de urgencia la resolución de una falla recurrente en una de las fases de alimentación que afecta al edificio y a un local comercial que también se quedó sin agua y tuvo que cerrar las puertas.

“Vino personal de Edelap pero no arregló la situación. Al parecer, la fase en cuestión es una tirada de cable vieja que alimenta a un local y al edificio. Quedó tirado un chicote que deben retirar y asunto resuelto”, describió un vecino.