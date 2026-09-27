Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Crece el malestar por la falta de respuestas

Siguen los cortes de luz y las quejas de los vecinos

Por Redacción

Las interrupciones del suministro eléctrico continúan afectando a distintos puntos de La Plata y crece el hartazgo de los vecinos por los reiterados cortes, las demoras en la restitución y la falta de respuestas de Edelap. Anoche, residentes del Casco Urbano volvieron a denunciar problemas en el servicio.

En la calle 10 entre 32 y 33, Osvaldo, vecino de la zona, denunció un nuevo corte: “Nos quedamos sin luz alrededor de las 20. Siempre al mismo horario y tarda de cuatro a cinco horas en volver”. Sin embargo, esta vez el servicio se restableció dos horas después. “Aleluya”, expresó con ironía, acostumbrado a interrupciones mucho más prolongadas.

En tanto, José, vecino de Barrio Norte, también reportó problemas en el suministro: “Hace una hora que estamos sin luz en la zona de 9 y 35”.

Los reclamos se suman a los registrados ayer en distintos sectores de la Ciudad por fallas y demoras en la restitución del servicio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?