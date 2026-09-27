Siguen los cortes de luz y las quejas de los vecinos

Las interrupciones del suministro eléctrico continúan afectando a distintos puntos de La Plata y crece el hartazgo de los vecinos por los reiterados cortes, las demoras en la restitución y la falta de respuestas de Edelap. Anoche, residentes del Casco Urbano volvieron a denunciar problemas en el servicio.

En la calle 10 entre 32 y 33, Osvaldo, vecino de la zona, denunció un nuevo corte: “Nos quedamos sin luz alrededor de las 20. Siempre al mismo horario y tarda de cuatro a cinco horas en volver”. Sin embargo, esta vez el servicio se restableció dos horas después. “Aleluya”, expresó con ironía, acostumbrado a interrupciones mucho más prolongadas.

En tanto, José, vecino de Barrio Norte, también reportó problemas en el suministro: “Hace una hora que estamos sin luz en la zona de 9 y 35”.

Los reclamos se suman a los registrados ayer en distintos sectores de la Ciudad por fallas y demoras en la restitución del servicio.