El Palacio Municipal fue escenario de una tensión reunión de funcionarios municipales y concejales del oficialismo con taxistas, remiseros y transportistas escolares por temas vinculados al sector del transporte público: antigüedad de modelos de los vehículos que se utilizan; presentación de libre deuda para empadronamiento y renovar licencias de conducir profesionales y la gestión de créditos blandos para mejorar las unidades del transporte público.

Los taxistas pidieron que se lleve a 20 años la antigüedad de los modelos permitidos para que no se caigan las habilitaciones que quedan en pie. Según pudo saber este diario, ediles del oficialismo presentaron un proyecto para subir un año más y llevar a 17 años la antigüedad permitida para los vehículos de alquiler, situación que generó discordia en el encuentro y lo dejó sin avances claros en los planteos del sector transportista.

En tanto, los taxistas, remiseros y dueños de micros escolares pidieron que no se exija la presentación de libre deuda de multas de tránsito para renovar los permisos de conducir profesionales y empadronamientos.

“Hay numerosos choferes a los que les llegan multas que son para recaudar en lugar de preservar la seguridad vial. Por ejemplo, pisar la senda peatonal, o cuando estás cruzando la calle con semáforo y en el medio se pone en rojo. Son impagables para gente que gana poco dinero y apenas puede comer”, dijo uno de los referentes de los taxistas.

Los funcionarios municipales y ediles, tomaron nota de las peticiones y en algunos temas salieron al cruce de los taxistas, remiseros y transportistas escolares.