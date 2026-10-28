La paciencia de los vecinos del barrio Santana de City Bell llegó a su límite tras cumplir tres días sin una gota de agua en sus hogares. El conflicto comenzó el lunes debido a una falla en una fase de las bombas, una situación que desató un ida y vuelta burocrático entre las compañías prestatarias. Según denunciaron los afectados, "EDELAP no quería tomar el reclamo porque aseguraba que lo tiene que arreglar ABSA", mientras que desde Aguas Bonaerenses S.A. argumentaban inconvenientes eléctricos. Tras la insistencia vecinal, EDELAP finalmente ingresó el expediente, pero el servicio continúa interrumpido.

La situación golpea con mayor crudeza a los sectores más vulnerables de la zona ubicada en las calles 461 C y 15 A. Desde la Familia Guerra, portavoces del reclamo, expresaron su indignación ante la falta de respuestas institucionales: "Es increíble que a esta altura no se sancione a las empresas. Mientras tanto, gente muy mayor y familias con hijos recién nacidos no tenemos agua desde hace tres días". Los afectados realizaron múltiples llamadas a las líneas de atención de ABSA (4121610, 4121657, 4122176 y 4122188) y registraron el reclamo en EDELAP bajo el número 4986467, exigiendo una pronta intervención conjunta para normalizar el servicio.