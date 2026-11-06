Sin bancos hasta el miércoles 11 de noviembre

Los bancos tendrán un período de cinco días sin atención al público en sus sucursales. El cronograma comenzará este viernes 6 de noviembre, con motivo del Día del Bancario, y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre incluido, debido al fin de semana y a las jornadas previstas por la visita del papa León XIV al país.

La medida fue confirmada por las cuatro principales asociaciones bancarias: la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Tras el cierre de hoy, se suma el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Mientras que el lunes 9 y martes 10 de noviembre estarán cerrados por el feriado bancario. Se normalizará la atención el miércoles 11 de noviembre, según se explicó en las asociaciones bancarias.