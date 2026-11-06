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Feriados y fin de semana

Sin bancos hasta el miércoles 11 de noviembre

Por Redacción

Los bancos tendrán un período de cinco días sin atención al público en sus sucursales. El cronograma comenzará este viernes 6 de noviembre, con motivo del Día del Bancario, y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre incluido, debido al fin de semana y a las jornadas previstas por la visita del papa León XIV al país.

La medida fue confirmada por las cuatro principales asociaciones bancarias: la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Tras el cierre de hoy, se suma el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Mientras que el lunes 9 y martes 10 de noviembre estarán cerrados por el feriado bancario. Se normalizará la atención el miércoles 11 de noviembre, según se explicó en las asociaciones bancarias.

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