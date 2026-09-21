Sin clases en la Región por el Día del Estudiante

Por el Día del Estudiante hoy no hay clases en las escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires como así tampoco en colegios secundarios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante y en ese contexto no se dictan clases en el nivel secundario, terciario y universitario.

En tanto, en las escuelas primarias si está previsto que haya clases, como ocurre todos los años.

FESTEJO DEPENDE DEL CLIMA

Junto con el festejo del Día del Estudiante, también se celebra la llegada de la primavera.

La Municipalidad programó actividades para desarrollar en la plaza Rocha, aunque todo dependerá del clima que haya en esta jornada ante el alerta por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Está previsto que se desarrolle el Primavera Rock, un festival comunitario y cultural con entrada libre y gratuita para celebrar el Día del Estudiante y de la Primavera en la capital bonaerense, informaron en la Municipalidad.

La jornada se desarrollará desde las 16:30 en la Plaza Rocha (7 y 60) y contará con la presentación en vivo de las bandas Recreo uruguayo, El tío Valen, El club de los corazones rotos y Pikaflores.