Sin luz en Villa del Plata: reclamos y cortes programados en La Plata

Los cortes de luz vuelven a generar preocupación entre los vecinos de la región. Este jueves, residentes de Villa del Plata reportaron que se encontraban sin suministro eléctrico desde temprano y manifestaron su malestar por la falta de información sobre la interrupción del servicio.

“Desde temprano estamos sin luz y no avisan que van a cortar”, expresó una vecina, quien señaló que el suministro estaba interrumpido desde las 7 de la mañana y advirtió que la situación afecta sus actividades cotidianas y laborales.

En su reclamo, también cuestionó las dificultades para conocer los motivos de los cortes y los horarios estimados de restitución. Según explicó, anteriormente podía consultar esa información a través de WhatsApp mediante el número de identificación del suministro (NIS), pero aseguró que ya no cuenta con esa posibilidad de la misma manera.

“Es un desastre todo porque no podés planificar si no te avisan. De vuelta, suspensión de trabajo”, sostuvo la vecina, al describir las consecuencias que genera la falta de electricidad.

Los cortes programados por EDELAP para este jueves

En paralelo, EDELAP comunicó que realizará trabajos de mantenimiento y obras en diferentes sectores de La Plata y Berisso durante la jornada. Las tareas podrían provocar interrupciones temporales del servicio en las zonas alcanzadas por el cronograma.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, los trabajos previstos para este jueves 15 de octubre son los siguientes:

De 8 a 14: en la zona de 47 a 49 y de 11 a 13, en La Plata.

De 8 a 12: sobre calle 9, entre 58 y 59, en La Plata.

De 9 a 16: en el sector comprendido entre las calles 14 y 16, y de 64 a 67, en La Plata.

De 9 a 13: en la zona de 134 a 136 y de 7 a 9, en Berisso.

La distribuidora indicó que los trabajos pueden ser reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.

Cómo realizar consultas y reclamos

Ante interrupciones del suministro, EDELAP dispone de distintos canales de atención. Para reclamos técnicos, los usuarios pueden comunicarse al 0800-222-3335, disponible las 24 horas, o escribir al WhatsApp 221 616-0116, opción C, según la información publicada en su sitio oficial.

Mientras tanto, los vecinos de Villa del Plata esperan la restitución del servicio y reclaman mayor previsibilidad para poder organizar sus actividades frente a los cortes de energía.