Sin luz y sin respuestas: en una cuadra más de un día a oscuras

Vecinos del barrio La Emilia, en City Bell, atravesaron un corte de luz que se extendió por más de 24 horas y afectó a toda una cuadra. Según denunciaron, pese a los reiterados reclamos realizados ante Edelap, ningún equipo de la empresa se acercó al lugar para inspeccionar el problema y restablecer el servicio.

El inconveniente se registró en las inmediaciones de 137 y 472, donde el suministro eléctrico se interrumpió el miércoles a las 9 de la mañana. Tras más de 30 horas de corte ininterrumpido, los frentistas aseguraron que todavía no habían visto ninguna cuadrilla de la distribuidora trabajando en el lugar.

“Llamás y te atiende el contestador automático o un empleado que, vale aclarar, está muy bien predispuesto, pero que no te da ninguna solución”, contó a este diario Pablo, uno de los vecinos afectados y aventuró: “Yo creo que el problema es por una planta que se enredó en el cableado, pero bueno, debería venir alguien a ver”.

Al cumplirse las primeras 24 horas sin energía, Silvia, la esposa de Pablo, se acercó a la oficina de Edelap en City Bell. Según relató, los empleados la atendieron “muy amables”, aunque ninguno pudo garantizarle cuándo se resolvería el inconveniente.

Ayer por la tarde eran cinco los hogares afectados por el corte, cuyos habitantes debieron recurrir a la solidaridad de otros vecinos para sobrellevar la situación. Es que quienes si tenían suministro eléctrico le prestaban alargues a quienes no para conectar las bombas de agua y así poder abastecerse, ya que como si se tratara de un efecto dominó al quedarse sin luz se quedan también sin agua.

“Ya pasaron 24 horas y no cambió nada, estamos en la misma condición. No vino nadie de la empresa, sigue el abandono”, lamentó otra frentista de la cuadra en diálogo con este diario.

“Más de un día sin energía y sin agua. Este panorama es angustiante porque no podés seguir con los compromisos cotidianos. Nadie se hace cargo, no te dan respuestas. Los vecinos estamos a la deriva”, agregó en ese sentido otro de los afectados.

Ante la consulta de este diario, desde Edelap ayer por la tarde aseguraron que “el suministro eléctrico en la zona se encuentra en condiciones normales de servicio. De todas maneras, una cuadrilla técnica de Edelap se acercará al barrio para verificar la situación puntual”. Pero al cierre de esta edición los vecinos de la cuadra seguían sin luz.

Un problema que no es nuevo

En el caso de Pablo, que vive en la cuadra desde fines de los años ‘90, los inconvenientes con el suministro eléctrico no son una novedad. Según contó, acumula reclamos desde hace años ante la distribuidora, aunque sin soluciones definitivas.

“Presenté muchas quejas en Edelap, las escribía en el libro de ahí. Tantas que una vez me respondieron y me propusieron una reunión para que yo les dijera qué era lo que andaba mal. ¿Cómo iba a tener que decirles yo, cuando se supone que son ellos los que tienen que saber?”, relató el frentista.

El problema no se limita a este caso puntual. En los últimos días, distintos sectores de la zona norte de La Plata volvieron a registrar inconvenientes con el servicio eléctrico, con reclamos que se multiplican en Gonnet, Villa Elisa y Villa Castells.

En Gonnet, por ejemplo, vecinos denuncian apagones diarios desde hace unos 15 días. Entre las zonas más afectadas mencionaron las inmediaciones de 21 y 480, donde aseguran que sufren interrupciones constantes desde hace doce días; el área de 18 y 488, donde también se vio afectada una escuela local; 16 entre 490 y 492, y el sector de 15 y 489.

En Villa Castells, en tanto, los cortes reiterados alcanzaron las esquinas de 12 y 502, 9 y 497, 8 y 497, 10 y 492, 7 y 493, 11 y 493, y 10 y 491. En este último sector, el suministro permaneció interrumpido desde la noche del martes hasta la mañana siguiente.

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