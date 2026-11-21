La expectativa empresarial en La Plata sigue sin mostrar una mejora. En octubre, el índice general se ubicó en 44 puntos, un cinco por ciento por debajo del mismo mes del año anterior y un quince por ciento menos que en 2024. En sintonía con ese escenario, referentes de distintos sectores mantienen una mirada cautelosa sobre la evolución de la actividad y no advierten señales de recuperación del consumo, el empleo y las inversiones.

El dato surge del Índice de Expectativas Empresariales, elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El relevamiento incluye a comercios, restaurantes, hoteles, cines y servicios personales, y se realiza mediante una encuesta trimestral que consulta sobre las perspectivas para el período en materia de ventas, empleo, horas trabajadas e inversiones.

Según el informe, las ventas muestran mejores perspectivas, superando los registros de un año atrás. Así, el cincuenta por ciento de los comerciantes espera un aumento para el próximo trimestre, lo que impulsó la mejora del período.

Sin embargo, estas expectativas se dan en un contexto de retracción del consumo, donde las ventas cayeron un 15,6 por ciento interanual y acumularon 15 trimestres consecutivos de retroceso.

En materia de empleo, solo el seis por ciento prevé incorporar personal y el dos por ciento reducir su plantel. Si bien hubo una leve mejora respecto del trimestre anterior, el resultado fue peor que el de 2025.

La inversión también sigue frenada. En este rubro, apenas el trece por ciento planea destinar recursos a ese fin, el nivel más bajo desde octubre de 2022, en una tendencia descendente que comenzó hace dos años.

En este marco, el relevamiento señala que la falta de demanda y el aumento de los costos, principalmente tarifas e impuestos, encabezan la preocupación empresarial.

La mirada de los sectores

Desde la Cámara de Comercio platense, Diego Piancazzo señaló que diciembre suele ser el mejor mes para las ventas, aunque reconoció que todavía no está claro cómo se comportará la actividad en comparación al año pasado. “Los comercios e industrias se están achicando”, advirtió, y agregó que la cercanía de un nuevo año electoral también puede desalentar las inversiones.

En la misma línea, Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP), sostuvo que las expectativas cayeron porque se esperaba que la mejora de la economía llegara también a los comercios. “El consumo no repunta, sino que sigue cayendo, y el poder adquisitivo de la gente es cada vez menor”, afirmó. También apuntó a los gastos fijos: “El dinero que queda disponible del sueldo para gastar se reduce por la suba de los impuestos y los servicios”. Sobre el cierre del año, expresó su deseo de que diciembre traiga una mejora, aunque aclaró que “el panorama no es favorable”.

En el sector hotelero, María Laura Nina, titular de un establecimiento en la zona de 10 y 54, describió las dificultades para sostener el empleo. “La generación de nuevos puestos es cero. Resulta muy difícil mantener a los empleados porque las cargas sociales siguen altísimas”, señaló. Aun así, dijo mantener una expectativa optimista, pese a que las tarifas para el sector aumentaron por debajo de la inflación.

Por su parte, Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell y referente gastronómico, explicó que la mejora de octubre en las ventas de indumentaria, por ejemplo, respondió a factores estacionales, como el Día de la Madre y el inicio de la temporada primavera-verano, y no a una recuperación del consumo

En gastronomía, aunque comienza la temporada de eventos, advirtió que “son cada vez más chicos”. Según describió, se reducen la cantidad de invitados y los servicios para ajustar los presupuestos. Además, aseguró que no hay nuevas contrataciones ni inversiones: “Todavía no empezó la recuperación económica que permita abrir sucursales o contratar gente. Eso no está pasando. Al contrario, se registran cierres”.