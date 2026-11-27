La detección de los primeros tres casos en el país de una nueva variante del Covid, en dos lactantes menores de tres meses y una persona adulta de la provincia de Buenos Aires, volvió a poner el foco en la disponibilidad de vacunas. En ese contexto, preocupa la falta de dosis en hospitales y vacunatorios de La Plata, especialmente para los grupos de riesgo y los menores de doce años, que llevan más de un año sin dosis disponibles.

El faltante quedó reflejado en el caso de una vecina mayor de 65 años que prefirió resguardar su identidad y manifestó su preocupación a este diario. Según contó, recorrió los hospitales Rodolfo Rossi y Ricardo Gutiérrez, el Vacunatorio Central, en 55 y 18, en La Plata, y el Hospital El Dique, en Ensenada, pero no consiguió inmunizarse por falta de vacunas.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmaron el faltante y atribuyeron el problema a la interrupción de los envíos desde Nación. “Dejaron de mandar y no dicen cuándo se va a regularizar la situación”, señaló un portavoz de la cartera sanitaria a este diario. Asimismo, precisó que hace un año y medio que no reciben vacunas pediátricas y que recientemente se interrumpieron las entregas destinadas para adultos.

Los problemas de abastecimiento no se limitan al Covid. Este año también hubo complicaciones para conseguir vacunas antigripales, cuya disponibilidad resultó insuficiente frente a la demanda de los grupos de riesgo. Desde la Provincia señalaron que, en su momento, esto respondió a la falta de distribución por parte del Gobierno Nacional.

El panorama se extendió a las inmunizaciones del calendario obligatorio destinadas a los más chicos, cuyos esquemas también se vieron afectados.

A este escenario se suma la vacuna contra la fiebre amarilla, necesaria para quienes deben ingresar por turismo o trabajo a distintos países de América, por ejemplo. En 2025, el Gobierno Nacional dispuso que dejara de ser gratuita para quienes no residen en zonas consideradas de riesgo epidemiológico. Actualmente, además de escasear su disponibilidad, su valor supera los 300 mil pesos.

En el caso del coronavirus, la falta de vacunas también alcanza a las farmacias. Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, confirmó que la Arvac, la única marca contra el Covid que se comercializa en ese ámbito, también figura, actualmente, sin stock y tiene un precio de alrededor de 56 mil pesos.

La vacunación, clave

Pese a que las vacunas no están actualizadas para el nuevo linaje del Covid, los especialistas insisten en la importancia de mantener la inmunización para prevenir cuadros graves. La reconocida infectóloga, Silvia González Ayala, recordó que el virus sigue circulando y advirtió: “La gente cree que se acabó y no es así. Siempre siguió circulando”.

La nueva variante detectada en el país, PJ.2.1, desciende de Ómicron y fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud a la categoría de variante bajo monitoreo. Esto significa que requiere seguimiento, pero no implica que represente un mayor peligro.

González Ayala destacó que las vacunas disponibles siguen ofreciendo protección, aunque no estén actualizadas para este linaje. “Al tratarse de una cepa que deriva de Ómicron, las personas que están vacunadas tienen protección. Todas las vacunas sirven, aunque no estén actualizadas, porque ayudan a protegernos. Por eso hay que vacunarse”, sostuvo. También recomendó mantener los refuerzos anuales, especialmente entre mayores de 65 años, personas con enfermedades de base y trabajadores de la salud.

Sin embargo, advirtió sobre aquellas personas que recibieron las primeras dosis en 2021 y nunca volvieron a aplicarse una dosis: “Tienen que vacunarse porque son susceptibles”, remarcó.

La especialista también alertó sobre las consecuencias de la falta de dosis pediátricas y puso como ejemplo a los menores con enfermedades de riesgo. “Nosotros tenemos un problema: hace más de un año que no hay vacunas para menores de 12 años. Es decir, un chico con cáncer no pudo vacunarse el último año en Argentina porque únicamente teníamos la presentación para adultos”, señaló.

En tanto, desde la Sociedad Argentina de Infectología señalaron que todavía no hay datos suficientes para determinar si la nueva variante del Covid provoca cuadros más graves. Sin embargo, indicaron que sus síntomas son similares a los de un resfrío o una gripe e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

También, recomendaron reforzar la vacunación en los grupos de riesgo y consultar por una nueva dosis si pasó más de un año desde la última aplicación. Además, aconsejaron usar barbijo ante la presencia de síntomas, mantener la higiene de manos y ventilar los ambientes.