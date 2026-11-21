La causa por presunto maltrato contra Ian Moche, el adolescente platense de 13 años, sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, quien había sido denunciada por sus expresiones públicas contra el chico y su madre, Marlene Spesso. Sin embargo, la familia apeló la resolución y ahora será revisada por una instancia superior.

La decisión fue tomada el 4 de noviembre por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 1 de la Ciudad. El magistrado hizo lugar a un planteo de la defensa de la legisladora y entendió que los dichos denunciados no configuraban una contravención de maltrato, sino que estaban comprendidos dentro del derecho a la libertad de expresión.

El expediente investigaba cuatro episodios ocurridos entre febrero y mayo de 2026, en los que Lemoine se refirió públicamente a Ian y a su madre durante una entrevista televisiva, publicaciones en la red social X y una participación en el canal de streaming Blender.

Qué dijo Lilia Lemoine sobre Ian Moche y su madre

Uno de los primeros episodios ocurrió el 3 de febrero, durante una entrevista en el programa +Verdad, conducido por Esteban Trebucq en LN+. Allí, la diputada cuestionó la exposición pública del adolescente y acusó a su madre de utilizarlo con fines políticos y económicos.

«Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios, haciéndolo actuar de autista», expresó. También puso en duda el diagnóstico de Ian al referirse a él como un niño «supuestamente autista».

Al día siguiente, Lemoine publicó una serie de mensajes en X en los que volvió a apuntar contra Marlene Spesso. En una de esas publicaciones la calificó como una «basura cobarde» y cuestionó que el adolescente participara de actividades públicas.

El cuarto episodio investigado ocurrió el 15 de mayo, durante una entrevista en Blender con el conductor Mauro Z. En esa oportunidad, Lemoine afirmó que la madre de Ian abusaba de su hijo y lo utilizaba. «Yo creo que Marlene Spesso abusa de su hijo», sostuvo. También calificó esa conducta como «explotación de menores» y ratificó sus cuestionamientos sobre la condición del adolescente.

Por qué la Justicia sobreseyó a Lemoine

Al fundamentar su decisión, el juez consideró que las expresiones debían analizarse dentro del contexto del debate público sobre la exposición mediática de Ian y la participación de su familia en cuestiones vinculadas con la discapacidad.

Según el magistrado, aunque algunos de los dichos fueron agresivos, ásperos y vulgares, mantenían una relación con una crítica identificable y no constituían descalificaciones personales completamente desvinculadas de ese debate.

El juez aclaró que su resolución no implicaba aprobar ni validar las expresiones de la diputada. Incluso reconoció su gravedad y señaló que, por su condición de legisladora nacional, cabía esperar de ella un mayor cuidado al referirse a un adolescente con discapacidad.

La defensa de Lemoine también había planteado que sus manifestaciones estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el magistrado rechazó ese argumento y resolvió el sobreseimiento por considerar que los hechos denunciados no encuadraban en la figura contravencional de maltrato.

La familia de Ian Moche apeló el fallo

La resolución fue cuestionada por Marlene Spesso e Ian, con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez. La querella presentó un recurso de apelación para que una instancia superior revise el sobreseimiento.

Entre sus argumentos, sostuvo que el juez no ponderó adecuadamente los derechos del adolescente, su dignidad, intimidad, honra y reputación frente a la libertad de expresión de la diputada. También cuestionó la interpretación de las manifestaciones denunciadas y reclamó que se tenga en cuenta la protección especial que corresponde a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La Asesora Tutelar Carolina Becerra también apeló la resolución en representación complementaria de Ian. Durante el proceso, tanto ella como el fiscal Hernán Biglino habían solicitado que se rechazaran los planteos de la defensa y que la investigación continuara.

El adolescente había prestado declaración testimonial el 28 de octubre en una sala especializada. Según el informe incorporado al expediente, pudo desarrollar su relato con los apoyos y adecuaciones correspondientes, y su declaración fue considerada clara y coherente.

El fiscal, que había impulsado la investigación por la presunta contravención de maltrato, no presentó una apelación contra el sobreseimiento. De esta manera, el caso quedó ahora a la espera de una revisión judicial a partir de los recursos presentados por la familia y la Asesoría Tutelar.