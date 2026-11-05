Sol radiante este jueves en La Plata pero hay chaparrones a la vista

Este jueves La Plata vivirá uno de los días más primaverales desde el comienzo de la temporada, en septiembre. Sin embargo, mañana el tiempo volverá a desmejorar con probabilidad de algunos chaparrones. Pero a no desanimarse porque las buenas condiciones recobrarán el protagonismo durante el fin de semana, según los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada se presentaba desde la madrugada con el sol radiante, vientos de hasta 22 kilómetros por hora y temperaturas en torno a los 12 grados. Por la tarde la máxima llegará hasta los 24 grados y hacia la noche el cielo podría volver a encapotarse.

Para el viernes se aguarda cielo nublado a mayormente nublado por la mañana, probabilidades (40 por ciento) de chaparrones a partir de la tarde y hasta la noche y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En materia de temperaturas, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 23.

En tanto que el sábado comenzará con el cielo mayormente nublado pero se espera que se despeje en horas de la tarde. A su vez se prevé un descenso de la temperatura con mínima de 10 grados y máxima de 18.

El domingo el sol se instalará en La Plata y se pronostica un descenso térmico hasta 6 grados y una máxima que llegará a 22 grados