El tiempo se presenta este sábado en La Plata y alrededores con cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19°C y máxima de 31°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada marcará el inicio de una seguidilla de día de calor.

Para mañana, domingo, el SMN prevé cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20°C y máxima de 33°C.

Las altas temperaturas persistirán el lunes con mínima de 22°C y máxima de 32°C, vientos leves y cielo parcialmante nublado. Las condiciones se mantendrán durante el martes con mínima de 23°C y máxima de 30°C, aunque una probable tormenta hacia la noche podría traer alivio para los días siguientes, de acuerdo con el reporte del SMN.