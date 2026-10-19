Tras un soleado y fresco amanecer este lunes en La Plata, cómo sigue el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el el clima extendido para este lunes y el resto de la semana, para La Plata , al anticipar que serán días marcados por cielo nublado y en los que no se pronostican lluvias.

El organismo del clima anticipó que el lunes 19 amanecerá con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17. En la madrugada y mañana, el cielo estará mayormente nublado, al igual que por la tarde y la noche. Mientras que, el viento oscilará entre 7 y 22 km/h.

Para el martes 20, la mínima será de 11 grados y está previsto una máxima de 18. En cuanto a la primera parte del día, el cielo variará de algo nublado a mayormente nublado, para la tarde y noche. Tampoco hay probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 21 está previsto que comience con una mínima de 12 grados y la temperatura escale a una máxima de 17. La madrugada y la mañana estarán mayormente nubladas, pero durante la tarde y la noche el cielo estará algo nublado, sin lluvias.

El jueves 22 llegará con cambios debido a que, la temperatura aumentará y lo presentará como el día más cálido de la semana. Se pronostica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19. Para la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado.

El viernes 23 se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 18. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con vientos de entre 13 y 22 km/h. Igual que los días previos, no se esperan lluvias.

Por último, el sábado 24 tendrá temperaturas de entre 14 y 18 grados. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado; con cero probabilidades de precipitaciones.