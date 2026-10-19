Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Según el SMN

Tras un soleado y fresco amanecer este lunes en La Plata, cómo sigue el tiempo

Para esta jornada se espera cielo mayormente nublado. La buena noticia es que no prevé lluvias para esta semana. El pronóstico extendido

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el el clima extendido para este lunes y el resto de la semana, para La Plata , al anticipar que serán días marcados por cielo nublado y en los que no se pronostican lluvias.

El organismo del clima anticipó que el lunes 19 amanecerá con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17. En la madrugada y mañana, el cielo estará mayormente nublado, al igual que por la tarde y la noche. Mientras que, el viento oscilará entre 7 y 22 km/h.

Para el martes 20, la mínima será de 11 grados y está previsto una máxima de 18. En cuanto a la primera parte del día, el cielo variará de algo nublado a mayormente nublado, para la tarde y noche. Tampoco hay probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 21 está previsto que comience con una mínima de 12 grados y la temperatura escale a una máxima de 17. La madrugada y la mañana estarán mayormente nubladas, pero durante la tarde y la noche el cielo estará algo nublado, sin lluvias.

El jueves 22 llegará con cambios debido a que, la temperatura aumentará y lo presentará como el día más cálido de la semana. Se pronostica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19. Para la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado.

El viernes 23 se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 18. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con vientos de entre 13 y 22 km/h. Igual que los días previos, no se esperan lluvias.

Por último, el sábado 24 tendrá temperaturas de entre 14 y 18 grados. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado; con cero probabilidades de precipitaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?